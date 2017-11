Trump sier han har tillit til USAs etterretning

Far og sønn fra Overhalla med i ny sesong av «Vinterveiens helter»

Kjempetabbe punkterte kampen – Lagerbäcks Norge tapte for tredje gang

SV gjør nytt framstøt for å stanse returer til Afghanistan

Trønder vant to førstepremier i Lotto

Ny jobb for 66 år gamle Marvin

Lagde app etter at lillesøster opplevde en livskrise

Nedtur for Bendtner og Hareide etter dansk sjansesløseri

CIA-sjefen står ved konklusjonen om at Russland blandet seg i valget

Manglende intern tillit til May

Kirkeskytterens ekskone levde i frykt for sinnet hans

Manglende intern tillit til May

Kirkeskytterens ekskone levde i frykt for sinnet hans

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse i Hanoi sa Trump at han er overbevist om at de amerikanske etterretningsorganisasjonene «for tiden ledes av svært bra folk».

– Jeg har stor tiltro til våre etterretningsorganisasjoner, la han til.

Kommentaren kommer bare en dag etter at han kom med et spark til tidligere etterretningssjefer og beskyldte Demokratene for å forsøke å sabotere forholdet mellom USA og Russland.

I helgen møtte Trump sin russiske kollega Vladimir Putin.

– Han sa at han absolutt ikke blandet seg inn i valget vårt, fortalte Trump etterpå til pressefolk på presidentflyet Air Force One. Han ville samtidig ikke gi et klart svar på om han trodde Putins påstand var korrekt.

– Jeg tror virkelig at når han sier det til meg, så mener han det.

Trump presiserte senere at han tror Putin selv ikke tror russerne blandet seg inn.

– Når det gjelder hvorvidt jeg tror på det, så er jeg på linje med våre organisasjoner, særlig slik de er satt sammen under dagens ledelse, forklarte presidenten før han la til at han ikke hadde tenkt å gå inn i en diskusjon om saken mens kameraer og mikrofoner fanger opp alt.