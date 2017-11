Charles Manson er død

Sinne i Zimbabwe over at Mugabe nekter å gå

Saken oppdateres.

Ifølge en talskvinne for California Department of Corrections døde Manson av naturlige årsaker litt over klokka 20 søndag kveld.

Manson ble nylig lagt inn på sykehuset i Bakersfield dit han ble eskortert av fem uniformerte politimenn.

Han har sittet fengslet siden han ble arrestert i desember 1969 for de mye omtalte Tate-LaBianca-drapene.

Charles Manson var ikke selv til stede da drapene skjedde, men han ble dømt for sju drap begått av medlemmer av den såkalte Manson-familien sommeren 1969. Blant ofrene var den høygravide skuespilleren Sharon Tate, som ble drept i sitt hjem i Beverly Hills der hun bodde med ektemannen regissøren Roman Polanski.

Mansons mål var å starte en rasekrig han kalte «Helter Skelter», en betegnelse han tok fra Beatles-sangen.