En utålmodig heiagjeng for raskere utvikling

Nyheter med negativt fortegn dominerer mediebildet og får stor oppmerksomhet. Men hver dag kommer også små og store nyheter om at verden heldigvis går fremover. Adresseavisen skrev mandag om en bolig i Malvik som får takstein som også er solcellepanel. Det som gjelder for ett hus i dag, vil i morgen kunne vokse til å bli en vidtrekkende innovasjon.

For få år siden var solceller kostbare og hadde svak virkning. Det som skjer i dag var derfor knapt mulig å forutse. Selv på våre breddegrader er solenergi i ferd med å bli en energikilde å regne med. For huseiere blir slike innovasjoner en ny måte å sørge for energiforsyning til bolig og bil. For verden kan det bidra til å løse klimakrisen.

Verden trenger mange flere innovasjoner og oppfinnelser som løser problemer som i dag anses som uløselige. I et globalt perspektiv er det en ubehagelig sannhet at vi er avhengig av oppfinnelser og løsninger som ennå ikke eksisterer.

Klimakrisen er en gigantisk trussel, men også en mulighet. De som greier å lage en lønnsom verdikjede fra takstein til strømnett, vil ikke bare tjene penger for sin egen del. De vil også gjøre verden en tjeneste. Tilsvarende utfordringer og løsninger er det mange av.

Et annet eksempel fra byggsektoren: Det er voksende interesse for å konstruere boliger og kontorbygg av heltre. Mindre bruk av betong i bygg vil redusere CO 2 -utslipp. Utfordringen er at det foreløpig er få aktører som tilbyr konstruksjonsvirke av tre som egner seg for større bygg. Men det er i ferd med å løse seg. Bruk av heltre kan bli en byggemåte som på en rekke områder utkonkurrerer betong.

NTNU og Sintef er vertskap for et stort antall forskningssentre for miljøvennlig energi. Forskerne som jobber der, skal bidra til å løse klimakrisen. Det er all grunn til å heie på arbeidet og de resultatene som forhåpentligvis kommer ut av forskningen.

Vi som står rundt, skal applaudere, men også være en utålmodig heiagjeng.