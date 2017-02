- Det hjelper å snakke sammen

Sammen med blant andre «The Flying Seagull Project», åpnet hun ISFiT foran drøyt 150 tilhørere på Torget torsdag ettermiddag. «International Student Festival in Trondheim» har vært holdt annethvert år siden 1990. Den har utspring i byens studentmiljø og tiltrekker hvert år studenter fra hele verden for å diskutere veier til fred.

Kunnskap fremmer fred

- Dialog er nøkkelen. Det å møte mennesker fra ulike land, som alle ser forskjellige ut, snakker fremmede språk, har ulik tro, seksuell orientering og politiske meninger – er en mulighet til å kunne rive ned vegger og fordommer. Det bidrar til fred, sa Bjartnes i sin åpningstale.

Troen på at det å bli kjent med hverandre øker forståelse og respekt, er grunnleggende for måten ISFiT arrangerer fredsfestival. Igjennom ti dager skal studentene møtes i ulike samarbeidsgrupper for å belyse temaer fra sine ståsted.

Fredsprisvinnere kommer

Årets tema er diskriminering. I sin tale trakk Kristine Bjartnes frem urfolks rettigheter, kjønnsdiskriminering og flykningespørsmål. Det er tematikk som blir gjenstand for åpne storsal-møter i Studentersamfunnet.

- Vi håper at byens befolkning merker seg disse møtene og kommer for å delta. Dessuten er det en unik mulighet for å treffe Shirin Ebadi fra Iran som vant Nobels fredspris i 2003. Hun kommer på scenen sammen med Aayat Alqormozi fra Bahrain. De skal fortelle sine historier og diskutere hvordan man bør jobbe for fred i verden, sier Bjartnes.

Kultur til folk om urfolk

Det er også et stort kulturprogram som er åpent for alle. De byr på en mengde andre konserter, kunstutstillinger, teater og foredrag.

- Jeg vil spesielt anbefale å komme på Maria Mena sin konsert i Nidarosdomen mandag kveld. Torsdag spiller Veronica Maggio på Studentersamfundet og Frode Fjellheim kommer til Olavshallen med sitt «The Orchestral Joik Project» hvor joikeren Marja Mortensson og Ronni Le Tekrø også deltar, neste lørdag, sier Bjartnes.

I sin tale knyttet Kristina Bjartnes festivalen til en annen stor tilstelning som byen har vært vertskap for i en uke, nemlig «Tråante 2017».

I tillegg til konserten med Frode Fjellheim, kommer samiske Biru Baby til Samfundet allerede i kveld. Og på Galleri KiT får du se film av Siri Hermansen og malerier av Anders Sunna. Utstillingen søker å gi et bilde av det samiske samfunns forhold til storsamfunnet og myndighetene på Nordkalotten.