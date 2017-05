NTNU vil samlokalisere med Studentersamfundet

Saken oppdateres.

NTNU ser på muligheten for et sambruk mellom Kam (senter for kunst, arkitektur og musikk) og Studentersamfundet.

– Studentersamfundet er overbooket. De trenger mer plass, men har ikke økonomisk muskel til å bygge alene. Vi ser på muligheten for at Kam kan bygges i tilknytning til Studentersamfundet slik at vi kan få noen felles gevinster. For eksempel kan musikere på Samfundet øve i lokaler i Kam, og utstillinger i vårt kunstmiljø oppleves av gjester i Samfundet. Men Kam skal ikke være noe støttelokale for Samfundet, sier Bovim.

Grøntområdene som går tapt kan erstattes ved å opparbeide Fengselstomta bak Samfundet til park, mener rektoren. Grunnforholdene på Fengselstomta er så vanskelige at det er for kostbart å bygge der.

– Hvorfor vurderer dere bygging i Elgeseter park, når politikerne sier tvert nei?

– NTNU vil ikke å slåss mot kommunen. Vi vil samarbeide. Men vi ønsker å utforske mulighetene til et sambruk med Samfundet, og så får politikerne bestemme. Vi skal ikke bygge på én kvadratmeter park, hvis politikerne krever det.

NTNU ser også på muligheten av å bygge Kam-senteret på vestsiden av Elgeseter gate, på andre siden for Studentersamfundet. Dette er en mulighet kommunalråd Marek Jasinski (Ap) er åpen for. På folkemøtet for campus tirsdag sa han at både vestsiden av Elgeseter gate og Leüthenhaven er mulige løsninger.

Leüthenhaven er imidlertid en løsning NTNU-ledelsen ikke ønsker. Rektor vil ha mest mulig samling i aksen Gløshaugen og Øya.

– Det er veldig viktig at vi bygger et campus som er fleksibelt. Vi vet ikke hvilke deler av universitet som blir større eller mindre i fremtiden. Da er det best at campus er samlet.

15. mai presenteres vinneren av idékonkurransen for ny campus. Fire av fem finalister la opp til bygging i parkområder. Ifølge Bovim vil det uansett vinner ikke være slik at det vil være en ferdig plan for hvordan campus skal se ut.

– Dette vil først og fremst være en kompetent partner som vi ønsker å jobbe videre sammen med, sier Gunnar Bovim.