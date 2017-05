NTNU bygger ikke i parken dersom kommunen sier nei

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Saken oppdateres.

Fire unge trondheimsarkitekter vant konkurransen om hvordan nye NTNU kan bli. Først og fremst har de fire vunnet retten til å være med å forme det nye universitetsområdet. Det arbeidet starter nå.

De fire arkitektene i Koht arkitekter er så ferske at bare én av dem har fått godkjent masteroppgaven sin i arkitektur. Én leverte fredag, og to har utsatt masteroppgaven til de er ferdige med campusjobben.

- Det er dette forslaget som best svarer opp de to kriteriene i konkurransen om å være urban og samtidig samle NTNU, sier juryleder Karolina Ganhammar som er universitetsarkitekt ved svenske Linköping universitet. Hun trekker fram at forslaget er urbant og knytter NTNU til byen. I tillegg setter hun og juryen pris på at forslaget har tydelige innganger til NTNU både fra sør og nord.

Lager flere forslag

- Juryen har gjort sin faglige vurdering. Men det er behov for å bearbeide og justere planene, sier Merete Kvidal, sjef for campusprosjektet. Hun gjentar løftet fra rektor Gunnar Bovim:

- NTNU bygger ikke i grøntarealer uten at kommunen er enig i det. Vi vil se på ulike løsninger, inkludert en løsning der det ikke bygges på grøntarealer i det hele tatt

- Skal campusprosjektet lage et forslag bygd på «Veien videre» og et annet med en løsning uten bygging på grøntområder?

- Nå går vi inn i en planprosess der vi ønsker å utforske ulike spor og vise muligheter og konsekvenser. Målet er å øke grunnlaget for å ta beslutninger.

- Men det blir svært lite igjen av «Veien videre» og Klæbuveien som campushovedgate hvis det ikke skal bygges på grøntarealer?

- Det er mulig. Det blir utvilsomt behov for store omarbeidelser. Vi får se hvordan vi finner ut av det, sier Merete Kvidal.

Anonym konkurranse

Konkurransen var anonym og juryen visste ikke hvem som sto bak de ulike forslagene. Juryleder Karolina Ganhammar mener det er positivt at de er unge og at de kjenner campus godt fra før.

- Er de ikke for uerfarne?

- Nei. Det er så mye erfaring og kompetanse i campusprosjektet med Riksantikvaren, NTNU og kommunen, at det er jeg ikke bekymret for.

Alle fire i vinnergjengen begynte samtidig på arkitekturstudiet ved NTNU høsten 2011. Kontornavnet Koht er en forkortelse for byene de kommer fra, Kristiansand, Oslo, Haugesund og Tønsberg.

Bygging i parken

Vinnerforslaget heter «Veien videre». De foreslår å bygge i Hesthagen, parkeringsplassen bak Handelshøyskolen, i parken langs Klæbuveien forbi Døvekirken og den røde trafostasjonen, helt til krysset mellom Klæbuveien og den trafikkerte Christian Falsens gate. Med det ønsker de å gjøre Klæbuveien til en hovedgate for NTNU.

Nettopp bygging i parken har vært et av de store diskusjonstemaene. Formannskapet i Trondheim har bedt om at grøntarealene blir beholdt. De fire vinnerne mener deres forslag gjør parken bedre.

- Vi er studenter og kjenner området godt. Vi har laget et forslag der bygningene både på Gløshaugen og i Klæbuveien skal henvende seg til parken, sier de fire. De slår fast at NTNU i dag snur ryggen til parken. Bygningene på Gløshaugen har knapt en dør ut mot Høyskoleparken.

De forteller at de har tatt hensyn til tverraksene som går fra Klæbuveien, forbi Elgeseter gate og nedover til Øya. De mener sier de også har tatt hensyn til hvordan folk i dag krysser parken til fots og hvor de aker.

- Det fine med å ha tilhold på Gløshaugen er at vi bare kunne ta oss en tur ut når vi lurte på hvordan det så ut i parken, sier Kenneth Lønning. Nå skal Koht arkitekter samarbeide med NTNU for å fortsette utformingen av nye NTNU.

Sammen med Koht arkitekter skal NTNU ha ferdig første utkast til campusløsning kommer før sommeren. Etter planen skal NTNUs styre behandle saken i oktober.