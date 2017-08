Han vil bli varaordfører, men det er et lite men

Saken oppdateres.

- Jeg må si at timingen akkurat nå ikke er den beste. Som førstekandidat fra KrF til Stortinget vet jeg ikke før om en måned om jeg kommer inn. Og nå er det valgkamp som gjelder. Men jeg er klar hvis det ikke blir stortingsplass, sier Lykke.

- Stor ære

- Hvorfor vil du bli varaordfører?

- Det ville vært en stor ære å få muligheten til å representere byen i flere sammenhenger. Jeg har fått muligheten ved noen tidligere anledninger, og det er en oppgave jeg setter stor pris på. Jeg er stolt av byen, og vil gjerne bidra som varaordfører hvis det blir aktuelt, sier KrF-toppen.

Han legger ikke skjul på at det er en plattform for mer profilering av eget parti også.

- Det betyr litt å ha en slik tittel, sier han.

- Komfortabel som medlem

Tidligere fredag ble det kjent at dagens varaordfører Hilde Opoku (MDG) søker permisjon fra 9. september, mens valget er 11.september. I søknaden skriver Opoku at Ola Lund Renolen naturlig nok vil fylle MDG sin plass i formannskapet under permisjonstiden. Men skriver også at:

«Gruppa vår er imidlertid innforstått med at vi i mitt fravær kanskje ikke har andre med nok erfaring til å fylle varaordføreroppdraget i en avgrensa periode, og er villig til å akseptere at et annet parti får oppdraget i perioden i bytte mot en annen ledende stilling f.eks. i komité.»

Renolen bekrefter dette:

- Hvis noen insisterer på at jeg skal ta rollen så ville det gått. Men jeg er mer komfortabel som vanlig formannskapsmedlem. Det er for ett år, og det er en krevende jobb, sier Renolen.

Han har permisjon i jobben som filmsjef i Kosmorama for å ta doktorgrad.

- Dermed må jeg søke permisjon igjen fra forskningsprosjektet jeg driver med, sier han.

SV vil ha et ord med i laget

SV er det tredje største partiet i koalisjonen, så følger Venstre og KrF. SV-gruppeleder Ottar Michelsen vil ikke spekulere i om han tar jobben hvis han blir spurt.

- Men dersom det blir slik at MDG ikke fortsetter med varaordfører, så er det naturlig at vi som det tredje største partiet i koalisjonen er med i diskusjonen om hvem som skal vikariere for Hilde, sier Michelsen.

Venstres Jon Gunnes tar ikke stilling til spørsmålet. For han er det kun én ting som gjelder nå.

- Jeg skal på Stortinget, og det er det jeg bruker tid og energi på nå, sier han.

Vel vitende om at en plass akkurat nå ser vanskelig ut, skal vi tro meningsmålingen Adresseavisen presenterte fredag.

- Lykke eller Gunnes

Politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen tror den nye varaordføreren heter Geirmund Lykke eller Jon Gunnes (V).

- Det naturlige i en slik situasjon er at MDG fortsetter å ha varaordfører, for det er jo det som er forhandlet om. Før valget skrev jeg at jeg var skeptisk til at MDG skulle ha den fordi de ville drukne, og slite med å markere seg. Ola Lunde Renolen er flink, men uerfaren som politiker. Det er ekstremt lett å bli slukt av en så erfaren og dominerende ordfører som Rita Ottervik er. SV har brent seg med å ha varaordføreren tidligere, og mye tyder på at de heller vil ut av koalisjonen. Dermed er det to jokere igjen; Jon Gunnes og Geirmund Lykke. Begge har nok veldig lyst, og jeg tror det er en stor drøm for begge. Geirmund er den mest rutinerte, og det er mer kritisk brodd i ham. Men Jon er også flink. God på å møte folk, og en som Rita vil like å samarbeide med. Men det vil hun gjøre godt med Geirmund også, analyserer Aglen.

- Stortinget ingen hindring

Ordfører Rita Ottervik sier at varaordføreren skal være klar 31.august.

- Hva hvis det blir enighet om enten Gunnes eller Lykke, og én av disse havner på Stortinget?

- Det er ikke noe problem. Da bestemmer vi oss på nytt, og vedtar ny varaordfører i bystyremøte i september, sier hun.