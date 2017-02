Vil ha OL-helten Storholt på sokkel

Saken oppdateres.

Nå jobbes det med å få «Jan Egil Storholt på sokkel», som prosjektet heter. Målet er å få finansiert og bestilt statuen i løpet av året.

Fredag 13. februar 1976 rundet han 27 år og tok gull på 1500 meter. Samtidig satte han olympisk rekord med tiden 1.59.38 i samløp med sovjeteren Jurij Kondakov. OL-gullet står som høydepunktet i karrieren, som var nær ved å ta slutt seks år tidligere.

Kom tilbake etter ulykke

24. juni i 1970 var han involvert i en alvorlig gruveulykke i Orkla Gruber på Løkken. Lenge så det ut til at idrettskarrieren skulle ende der. Men Storholt trente seg opp igjen og kom tilbake i konkurranseform. Sammen med Sten Stensen, Amund Sjøbrend og Kay Arne Stenshjemmet var han en av de fire S-ene som dominerte resultatlistene både her hjemme og utenlands gjennom store deler av 70-tallet.

–Skihopperen Reidar Andresen kom til Løkken på slutten av 50-tallet for å instruere. Men det var lite snø og da anbefalte han ungdommene å gå på skøyter for å øve balansen. Det ble etter hvert et fantastisk skøytemiljø Granatjønna på Bjørnli, med Erling Fagerli som primus motor, forteller en av Rolf Ervik, en av initiativtagerne bak prosjektet.

Budsjett på 650 000 kroner

Jan Egil Storholt ble europamester i 1977 og 1979, og hanket dessuten inn flere sølv og bronsemedaljer i VM-sammenheng. Merittlisten er lang, og initiativtagerne er ikke i tvil om at Storholt fortjener stå godt synlig på sokkel i Løkken sentrum.

Prosjektgruppa har engasjert billedhuggeren og skulptøren Bjørn Sørvang Hansen. Han er kjent for sine skulpturer av skiløperen Gjermund Eggen og fotballspilleren Tom Lund. Budsjettet er på rundt 650 000 kroner. Mesteparten, rundt 500 000 kroner, går til kunstner og støping av bronsestatuen.