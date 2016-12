De fikk Bruce til byen

Fire kandidater presenteres de kommende dagene. Du kan stemme på kandidatene på adressa.no og nrk.no/trondelag fra 23. desember til og med midnatt søndag 1. januar. Årets Trønder offentliggjøres 6. januar 2017. Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen.

«Trondheim Concerts har gitt trønderne konsertopplevelser med artister som tidligere aldri har latt seg lokke til Trøndelag, og samtidig fått den trønderske stoltheten til å blomstre. Ved å få Springsteen til Granåsen, har de bevist at ingenting er umulig, selv ikke i «lille» Trondheim. Trønderne går på tå hev og venter på det neste store navnet, fordi vi nå vet at vi kan få det til».

Saken oppdateres.

Det er den 26. juli. Klokka har akkurat passert 19.30. På intercomen får Stein Vanebo beskjed om at Bruce Springsteen er på vei ut på scenen i plaskregnet.

Superstjernen møter publikum med et smil, slår an første akkord og synger ut på Creedence-klassikeren «Who'll Stop the Rain».

– Det er masse nydelige øyeblikk som setter seg fast i løpet av året. Men de første sekundene hans på scenen i Granåsen, i skogen hos oss – det var sterkt, sier Vanebo.

Kandidat 1: Birgit Skarstein

Kandidat 2: Ivar Koteng

37 000 publikummere hyllet Springsteen, og helten kvitterte med helhjertet innsats fra scenen. «I kveld var du inn i granskauen god, Bruce» . «Bruce satte Granåsen på verdens rockekart» . «Strålende Bruce i skogen» . Slik lød avisoverskriftene etter gigantkonserten.

Vanebo sitter ved kjøkkenbordet hjemme i «Krutthuset» på Lade sammen med kompanjong Kristian Digre. I sommer solgte de til sammen 90 000 billetter til konserter med Elton John, Van Morrison, Åge Aleksandersen og Springsteen. Nå har de både de økonomiske musklene og kontaktene som skal til for å ordne mer konsertmoro i storformat neste år. I tillegg til folkemuseet på Sverresborg og Granåsen får de neste sommer tilgang til den romslige E.C. Dahls-tomta på Lademoen. Kapasiteten er på 18 000 publikummere, lett tilgjengelig fra Trondheim sentrum.

LES OGSÅ: Hyggekveld med Elton

LES OGSÅ: Tinte opp til slutt

LES OGSÅ: Holdt fast på publikum

Nachspiel-forslag

– Her blir det konserter neste sommer, vi har konkrete bud inne på to-tre internasjonale artister, sier Digre.

Og det står ikke på velmenende råd fra det trønderske publikummet.

– Folk følger med oss og nå som de har noen ansikt å henge det på, går det ikke en dag uten at det kommer forslag på band. Gjerne telefoner sent i helgene, med gode forslag fra nachspiel. Jeg hadde tre telefoner på Rammstein bare i helga. Men å få respons er en del av belønningen. Det er morsomt, selv om jeg slår av lyden innimellom, smiler Stein Vanebo.

– Er derfor jeg ikke får tak i deg da? spøker Digre.

LES OGSÅ: Ga bort prispengene

De hadde arrangert konserter på hver sin kant i flere år da Rune Lem i Live Nation, som i en årrekke har vært landets mest sentrale figur i konsertarrangør-sammenheng, førte dem sammen. Vanebo hadde møtt Lem allerede i 1986 da han var løpegutt under a-ha og Europe-konsertene i Leangen ishall. Digre kom i kontakt med ham etter at han arrangerte a-ha på Lerkendal stadion og i Ålesund i 2006 og senere Ozzy Osbourne og Iron Maiden på samme sted. I 2013 skulle Vanebo arrangere avskjedskonserten til Kaizers Orchestra i Borggården. Samtidig hadde Kristian Digre konsertplaner med Within Temptation.

– Rune lurte på om jeg kjente Kristian. Det gjorde jeg ikke. Så sa han «kan ikke dere samarbeide?».

De endte opp med å spleise på scenen i Borggården og etterpå ble det en kaffeprat. Nå består Trondheim Concerts av fem personer, alle med ulike ansvarsoppgaver. Vanebo er fjeset utad. Han har et langt liv bak seg i platebransjen, mens Digre kommer fra IT-bransjen, hvor han er regiondirektør i Midt-Norge for teknologiselskapet Evry. De setter stor pris på nominasjonen til Årets trønder.

– Det blir vel for omfangsrikt, men i vår verden er det publikum som er årets trøndere. Det er publikummet og trønderne som gjør at vi får til det vi gjør. Jeg tror vi har truffet mange med konsertene våre og greid å røre mange litt inn i sjelen, sier Digre.

LES OGSÅ: - Dette skal bli kraftige saker

Bruce i ferietid

«Takk for det dere gjør for byen vårres». Det er sånt Vanebo gjerne hører fra folk, senest i dag på butikken. Duoen blir lyriske når de snakker om støtten.

– Det er så mye positivitet og da får vi også til mer også. Å få tak i 1100 folk som kunne jobbe under konserten midt i fellesferien var ikke enkelt, folk hadde bestilt ferieturene sine. Men det gikk bra det også. Folk har vært veldig medgjørlige, både kommunen, fagetater, leverandører og publikum, sier Digre.

Noe kritikk har det også vært. På vei ut av Granåsen ble publikum stående lenge i en flaskehals, og utslippet fungerte ikke optimalt. Konsertarrangørene har allerede planene klare for hvordan dette skal løses neste gang. Eneretten de har fått på Sverresborg-arenaen og E.C. Dahls, og kontakten med Live Nation, gjør at de har kjent på misunnelse fra andre som sysler i samme bransje i byen.

– Jeg forstår og aksepterer det. Men at vi har enerett på noen arenaer, eller at de største artistene kommer via oss, er det ikke så mye vi kan gjøre noe med. Alternativet vet jeg ikke, det er kanskje ikke å ha denne typen artister, sier Vanebo, og trekker frem andre gode arrangørkrefter i byen. Jan Engen og Nidaros Blues, Olavsfestdagene og Pstereo.

– Vi ønsker ikke å ødelegge for dem og bruker ikke frivillige. Vi kjøper i stedet inn dugnadstimer fra idrettslag. Vi har heller ikke sponsorer eller offentlig støtte. Vi er åpne på at vi er kommersielle og at målet vårt er å ha konserter som bærer seg økonomisk og som selger mye billetter, sier Digre.

– Vi vil bidra til en vital konsertby, og ser jo at når mange kjøper konsertbilletter bidrar det til at andre også selger mer billetter. Flere vil på konsert, og Pstereo selger for eksempel ut tidligere og tidligere, sier Vanebo.

– Den trege trønderen er begravd?

– Ja, han kom seg ikke på konsert i hvert fall.