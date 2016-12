Nå kan du stemme på din favoritt

Saken oppdateres.

Hvem synes du fortjener hedersprisen?

Årets trønder 2016 offentliggjøres fredag 6. januar 2017.

Kandidat 1: Birgit Skarstein

Norske tv-seere ble kjent med henne i andre sesong av Lars Monsens «Ingen grenser» på NRK i 2011. Siden da har hun vunnet VM-sølv i roing i Paralympics i 2013, bronse i 2015 og gull i 2014. Hun er politisk aktiv og har et stort engasjement enten det er for en sak eller innen sporten. I sommer tok hun grep da ingen skrivende medier hadde meldt sin ankomst til Paralympics i Rio. Kronikken hun skrev på NRK Ytring førte til at flere aviser sendte folk.

– Jeg vil bidra til de gode prosjektene som gjør verden til et litt bedre sted, sier hun.

Kandidat 2: Ivar Koteng

Eiendomsutvikleren og RBK-styrelederen har et stort engasjement for byutvikling. Koteng har fått skryt av både arkeologer og Riksantikvar for samarbeidsvillighet og ikke minst viljen til å bruke 11 millioner kroner av egen lomme for å sikre utgravingene.

– Det var kjempeartig at de greide å treffe kirka sånn «spot on». Og det er utrolig mye flinke folk som har jobba med dette. Det er artig å følge med på og lære av. Også er det jo spesielt at vi fant det som sannsynligvis er opphavet til Trondheim. Det er jo litt artig å skryte av, sier Koteng.

Kandidat 3: Trondheim Concerts

I sommer solgte de til sammen 90 000 billetter til konserter med Elton John, Van Morrison, Åge Aleksandersen og superstjernen Bruce Springsteen. Trondheim Concerts har gitt trønderne konsertopplevelser med artister som tidligere aldri har latt seg lokke til Trøndelag. Nå sitter spente trøndere og venter på det neste store navnet.

– 2017 blir et bra år. Vi har konkrete bud inne på to-tre internasjonale artister, fastslår Kristian Digre og Stein Vanebo.

Kandidat 4: Tor Singsaas

Til sommeren gir han seg etter nærmere ni år som biskop i Nidaros. Singsaas har satt Trondheim på kartet på en samfunnsmessig viktig måte og engasjert seg i en rekke viktige saker. I april vedtok Kirkemøtet i Trondheim å innføre en egen vigselsliturgi for homofile og lesbiske i Den norske kirke, som var en stor seier for biskopen.

– Det har vært mitt anliggende: Å se etter den minste, og være den minstes forsvarer. Det har jeg en slags forpliktelse til fra mannen fra Nazareth. Jesus var helt fenomenal til å løfte frem den minste og han brøt alle sosiale og religiøse mønster for at alle skulle få lov til å komme fram for Guds ansikt, sier Singsaas.