Er Nicklas Bendtner eller en bonde fra Leksvik Årets trønder?

Det har vært mulig å sende inn ditt forslag til Årets trønder 2017 siden onsdag, og folk har ikke latt muligheten gå fra seg.

Allerede har det kommet inn over 250 forslag. Du kan sende inn forslag helt frem til 13. november.

Hvem synes du fortjener prisen i år? Send inn ditt forslag under. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte.

Bendtner, Kåre og Tove

Nicklas Bendtner har bare bodd i Trondheim i noen måneder, men har for lengst spilt seg inn i trønderske fotballhjerter. Den danske stjernespissen scorer mål på bestilling for Rosenborg og har sørget for flere fantastiske øyeblikk:

– Enkelt og greit fordi han er en gavepakke til Trøndelag, skriver en innsender om Bendtner.

Noen vil ha Kåre Ingebrigtsen, som vant utmerkelsen i 2015, som årets trønder igjen. Andre mener klubbens driftige daglige leder Tove Moe Dyrhaug bør vinne:

– Drivkraften i RBKs omstilling. Basta! skriver en innsender.

Årets trønder Dette er kriteriene for prisen: Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gi for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

BH-gjerdet i Leksvika

En som er foreslått av flere er bonden Anders Grande fra Leksvik. Han har ei BH-samling på gården, til støtte for kreftsaken.

Grande begynte med å henge opp en BH hver fra samboeren og moren sin på et gjerde på gården i bygda, og lovte å sponse 100 kroner for hver BH som kom inn. Det tok helt av.

– Anders gjorde en fabelaktig jobb med sitt BH-gjerde i Leksvika til støtte for kreftsaken. Der fikk han inn cirka 180.000 kroner og han satte bygda vår på kartet, skriver en.

Hjelpearbeideren i Hellas

Svært mange har også foreslått Marit Heldal som årets trønder.

Hjelpearbeideren dro til den greske øye Lesvos for å drive hjelpearbeid for flyktningbarn, blant annet ved å starte en barnehage.

– Hun bruker sin kunnskap og kompetanse med et stort hjerte. Faglig dyktig. Et medmenneske av dimensjoner, skriver ei som foreslår henne.

Årets trønder-juryen for 2017 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg ballklubb

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Vinterdrøm og håndballhelter

Friluftsmannen Jens Kvernmo fra Ogndal er også foreslått av mange. Han har i høst vært aktuell med NRKs TV-serie «Vinterdrømmen» og også serien «Alene» på TV 2.

– Han har virkelig har vist hva trøndere er lagd av, spesielt etter at vi så han vinne realityserien «Alene» og i tillegg i serien «Vinterdrømmen», der han viser det beste Trøndelag har å by på.

Håndballspiller Sander Sagosen blir foreslått av flere. Paris Saint-Germain-proffen skrytes opp i skyene.

– Med Sander Sagosen ble det virkelig morsomt å følge landslaget igjen! Hans håndballkarriere nådde nye høyder da han ble proffspiller i Paris.

Landslagstrener og trondhjemmer Christian Berge er også foreslått:

– Setter de norske håndballguttene på verdenskartet. Herlig ledertype som viser at kreft, tinnitus og annet ikke hindrer deg i å gjøre suksess! Et veldig godt forbilde, skriver en innsender.

Slo sammen fylkene

Det er få politikere på lista, men noen mener de trønderske politikerne som har vært mest aktuelle i fylkessammenslåingen fortjener prisen.

Den første fylkesordføreren i det nye Trøndelag, Tore O. Sandvik, er foreslått av flere for å ha «samlet Trøndelag».

Andre mener Ap-toppen fra Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik, fortjener prisen:

– Hun har etter hva jeg kan forstå gjort et fantastisk godt politisk håndverk, heter det i ett forslag.

Mange forslag

Det er et stort spenn i kandidatene som foreløpig er foreslått. Blant forslagene er også:

Ida Marie Bransfjell: Prosjektleder for Tråante 2017, feiringen av 100-årsjubileet for samenes aller første landsmøte.

– Hun har skapt stolthet i den samiske befolkningen, og gjort resten av trønderne nysgjerrige på samisk kultur og historie. Jubileumsuka i februar var en fest for både byfolk og tilreisende, skriver en av forslagsstillerne.

Ingeborg Senneset: Aftenposten-journalist og samfunnsdebattant som også er aktuell med boken «Anorektisk».

– Åpenheten og styrken hun viser med psykisk sykdom gjør hun uten en tvil om til Årets trønder! mener en innsender.

Tor Singsaas: Den tidligere biskopen i Nidaros får skryt av mange. Han ble nominert til prisen i fjor, som én av fire kandidater.

– Trondheim og også kirken ble et varmere sted i hans tid som biskop i Nidaros! skriver en innsender.

Jomar Blekkan: Travtrener og nestor i trøndersk travsport.

Atle Vårvik: Grunnleggeren av MOT imponerer flere av innsenderne.

Frode Eggen: Skuespilleren trekkes av flere frem for sin innsats i reklamefilmer som får folk til å trekke på smilebåndet.

Kjell Røstum-Målvik: Driver treningsgruppene Spartan Workout, der folk kan trene ut fra egne forutsetninger.

Brannbamsen Bjørnis: Bjørnen som brukes til forebygging av brann er «født og oppvokst» i Trondheim, men skal nå brukes på nasjonalt plan.