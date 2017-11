Ildsjeler foreslås som Årets trønder

Veien tåler ikke belastningen etter at det ble omkjøring her

Saken oppdateres.

Det har vært mulig å sende inn forslag til Årets trønder 2017 siden sist onsdag, og folk har ikke latt muligheten gå fra seg.

Allerede har det kommet inn over mange hundre forslag. I dagene fremover presenterer vi noen av forslagene som er kommet inn. Du kan sende inn forslag helt frem til 13. november. Da blir det opp til en jury å velge kandidatene. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisens og TSOs nyttårskonsert 5. januar 2018.

Hvem synes du fortjener prisen i år? Send inn ditt forslag under. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte.

Innsats for ME-syke

Psykologpesialist Ketil Jakobsen ved BUP poliklinikk Orkdal-Røros er foreslått flere ganger.

– Ketil Jakobsen har en respektfull, medmenneskelig og riktig faglig tilnærming til barn og unge med sykdommen ME. Disse pasientene er ofte både feilbehandlet, misforstått eller «avglemt og usynlige» i samfunnet. Dette bidrar Ketil Jakobsen med og han utgjør en stor forskjell for disse pasientene. Han er et godt medmenneske som nå virkelig fortjener offentlig heder og ære for sitt virke, skriver en.

Årets trønder Dette er kriteriene for prisen: Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gi for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Aksjonerte for afghanske flyktninger

Mona Elfareh er elevrådsleder ved Thora Storm videregående skole og var den som tidligere i høst tok initiativ til og ledet «Abbasi-aksjonen». Aksjonen førte blant annet til en stor elevdemonstrasjonen i Trondheim som samlet hele 1200 skoleelever Torget. Der det ble holdt appeller mot retur av afghanske flyktninger generelt og for solidaritet med Abbasi-familien spesielt. Aksjonen ble lagt merke til av politiske partier og politikere over hele landet.

– Som et direkte resultat av aksjonen er det levert et representantforslag i Stortinget om å stanse uttransport av flyktninger til Afghanistan ... Med sine gode holdninger, sitt engasjement og uredde initiativ er Mona en strålende representant for trøndersk ungdom og en flott rollefigur for ungdom generelt, skriver en innsender.

Sparkesykkel-helt

Rie Aurora Aagaard fra Malvik skrev et leserinnlegg om seg selv, og hvordan det er å leve med et annerledes utseende i et samfunn der alt skal være innen «normalen».

– Et fantastisk forbilde som er åpen og ærlig. Henne er det mange som beundrer, skriver en innsender.

Ole Henry Snildalsli dro med sparkesykkel fra Trondheim til Bergen i sommer. Tidligere i år samlet han og russekullet inn penger for Kreftforeningen. Da bestemte de seg for å sparkesykle en meter for hver krone de klarte å samle inn. Han valgte imidlertid å utvide turen.

– Godhjertet 19 år gammel gutt! skriver en innsender.

Lærer og ildsjel

En annen mann som la ut på tur er Kristoffer Moan. Da Odin Johannes (4) ble kreftsyk fikk tobarnspappaen Moan motivasjon til å legge ut på en fjelltur som varte i 19 timer. Slik samlet han inn 74 000 kroner til barnekreftavdelingen ved St. Olavs hospital.

– En «typisk trivelig trønder» som kombinerer gleden ved friluftsliv med gode formål som å samle inn penger til kreftsaken. Glimrende kombinasjon! skriver forslagsstilleren.

Marit Heldal er tidligere foreslått for sin innsats på Lesvos. Hjelpearbeideren dro til den greske øye Lesvos for å drive hjelpearbeid for flyktningbarn, blant annet ved å starte en barnehage. En mann som også har gjort en innsats der er Lars Korsnes, som til daglig er lærer på Tiller.

– Han har gjort utallige reiser til Lesvos med klær og som frivillig hjelpemannskap. Og han har startet gratisbutikk i Trondheim. Han har også gjort en stor innsats for å skape engasjement for flyktninger hos ungdommen, skriver innsenderen.

Gratisbutikken Te og tøy i Ila er også med på den lange forslagslista.

– Fabelaktig gjeng som står på med stor frivillig innsats, skriver innsenderen.

Årets trønder-juryen for 2017 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder Rosenborg ballklubb

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Mat og teknologi

Liantunets Inge Johnsen vant nylig Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris og er foreslått av flere.

– Er en pådriver for å spre matkultur og tradisjoner. Glødende opptatt av måltidet som en viktig kulturbærer. Opptatt av trønderske produsenter, skriver en.

Tine Hunt vant Ung innovasjonspris og donerte penger til teknologinettverket Girl Geek Dinners Trondheim.

– Hun har figurert i flere TV-produksjoner og fremmer trøndersk næringsliv og innovasjonsevne på en meget god måte, skriver innsenderen.

Vårviks mot

Atle Vårvik, mannen bak organisasjonen MOT, er en annen verdig kandidat mener flere.

– MOT har gjort mye bra for oss skoleelever. I tillegg er MOT godt representert innenfor idrett, noe som er veldig bra! skriver en ung forslagsstiller.

En annen innsender deler en sterk historie:

– Atle er den personen som reddet livet mitt! Jeg var en hard rusmisbruker på gata i Stockholm, og var på en rask visitt i Trondheim. Møtte da Atle i forbindelse med hans jobb som toller. Siden jeg var så rusa ble jeg jo stoppa. Men det skulle vise seg å bli et magisk møte, der et medmenneske «så» meg for første gang! Det er takket være Atle jeg nå står her helt rusfri, etter 20 år med heroinen som min forhatte følgesvenn!

