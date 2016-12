- Det ser ut som det blir en god vinterstorm

Saken oppdateres.

- Det er et forholdsvis kraftig lavtrykk som er på vei nordøstover, og som vil legge seg mellom Island og Trøndelagskysten, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Værvarslinga i Tromsø.

For Trøndelag betyr dette at sørvestlig liten kuling og regnbyger lille julaften går over til å bli mer enda mer ruskete vær på selve julaften.

Været tar en pause

- Det kommer til å blåse en god kuling på kysten julaften, men en kommer ikke til å merke det så godt innover i landet. Det ser ut til at nedbøren kommer til å holde seg sør for fylkesgrensen til Trøndelag på julaften, fortsetter Noer.

Første juledag skal været ifølge meteorologens prognoser roe seg ned, selv om det kommer til å bli perioder med nedbør. Men når andre juledag kommer, og trangen etter å gå av seg ribbefett og riskrem trenger seg frem, snur det igjen. Og denne gangen kan det bli ille.

- Andre juledag kommer det et nytt lavtrykk som ser ut til å bli liggende et par dager. Og det har større potensiale for å bli sterkt. Akkurat nå ser det ut som om det blir ordentlig kuling og regn. På kysten blir det sannsynligvis nordvestlig storm, sier meteorologen.

- Kan det bli ekstremvarsel?

- Om de mest dramatiske prognosene slår til kan det se ut som om vi må sende ut et ekstremvarsel for andre juledag. Det blir i hvert fall en god vinterstorm, sier meteorologen og påpeker at prognosene er usikre.

Vinterstorm med nedbør

- Vinden kommer til å slå om til nordvestlig retning, dagtemperaturene kommer til å ligge rundt fem grader i lavlandet og det kommer til å bli mer bygevær.

- Snø?

- Eter hvert er det mulighet for hvit nedbør også, i hvert fall på fjellet. Men når dette lavtrykket har passert ser det ut til at den sørvestlige vindretningen kommer tilbake og tar med seg mildværet hit, så det blir veldig kortvarig.