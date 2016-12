Varsler rekordhøye romjulstemperaturer

Saken oppdateres.

Prognosene for de neste dagene viser svært høye temperaturer for årstiden. På torsdag og fredag kan det ikke utelukkes temperaturer rundt ti grader på de mildeste stedene.

Årsaken til det uvanlig milde vinterværet er tilførsel av varme luftmasser sørvestfra.

De neste dagene, helt fram til nyttårsaften, blir store deler av landet liggende i en sone med milde luftstrømmer.

Gradvis kaldere fra nyttårsaften

Årsskiftet markerer også et temperaturskifte. Temperaturen synker gradvis fra og med nyttårsaften.

Fra to dager inn i det nye året blir det minusgrader i store deler av døgnet.

Det blir imidlertid ingen streng kulde. På det kaldeste, over neste helg, kan det bli sju-åtte minusgrader i lavlandet og mellom 15 og 20 kuldegrader i indre strøk.

30 - 65 millimeter nedbør onsdag til søndag

De milde luftmassene de neste dagene følges av en god del nedbør. Fra onsdag til søndag (1. nyttårsdag) viser varslene mellom 30 og 65 millimeter i landsdelen med lørdag som den våteste dagen.

Samtidig som det blir kaldere igjen i løpet av nyttårshelgen, blir det også midlertidig slutt på nedbøren. Fra mandag blir det minst fem dager på rad med oppholdsvær.

Masse snø fra neste helg

Deretter følger en periode med en god del snø i prognosene.

De fem siste dagene av 15 dagersvarselet viser prognosene mellom 25 og 50 centimeter snø.

Fordi snøvarselet er så langt ute i langstidsperioden, er imidlertid varselet meget usikkert.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 4. januar er usikre):

Onsdag 28. desember: Sørvestlig bris, fra i formiddag sterk kuling på kysten, fra sent i ettermiddag liten storm , sent i kveld minkende nord for Trondheimsfjorden. Litt regn eller yr, snø over 300-500 meter og i indre strøk. I ettermiddag litt regn eller yr i Namdalen, ellers oppholdsvær. I kveld regn fra vest. Snø over 600-800 meter. Oppholdsvær i indre strøk av Sør-Trøndelag. 3 - 9 grader.

Torsdag 29. desember: Sørvestlig bris, på kysten liten kuling, om ettermiddagen økende til sterk kuling, først sør for Trondheimsfjorden. Regn og yr. 4 - 10 grader.

Fredag 30. desember: Sørvestlig bris, sterk kuling på kysten. Regn og regnbyger, snø over 500-700 meter. 2 - 11 grader.

Lørdag 31. desember (Nyttårsaften): Vest-sørvestlig bris. Delvis skyet. Regnbyger. Perioder med sol. Kjøligere. - 1 til + 6 grader.

Søndag 1. januar (Nyttårsdag): Vestlig bris. Delvis skyet. Sluddbyger. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 5 til + 5 grader.

Mandag 2. januar: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet opphldsvær. Perioder med sol. Kaldere. - 8 til + 2 grader.

Tirsdag 3. januar: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 8 til + 1 grad.

Onsdag 4. januar: Sørlig vind. Skyet. - 6 til + 3 grader.

Torsdag 5. januar: Sørlig bris. Skyet. - 5 til + 4 grader.

Fredag 6. januar: Sørlig bris. Skyet. - 6 til + 4 grader.

Lørdag 7. januar: Litt snø og sludd. Litt mildere om natten, lavere dagtemperatur. - 5 til 0 grader.

Søndag 8. januar: Sjanse for snø eller sludd. - 6 til 0 grader.

Mandag 9. januar: Noen snøbyger. - 6 til 0 grader.

Tirsdag 10. januar: Delvis pent vær. - 5 til 0 grader.

Onsdag 11. januar : Sjanse for snø. Uendret temperaturom natten, litt høyere dagtemperatur. - 5 til + 1 grad.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

