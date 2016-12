Trøndelag får det verste været i landet nyttårsaften

Saken oppdateres.

I fjor var det den sterke vinden som ødela for fyrverkeriet, med blant annet avlysning av både familiefyrverkeriet og hovedfyrverkeriet ved midnatt i Trondheim.

I år er nedbøren som kan ødelegge fyrverkeriopplevelsen.

- Prognosene viser bygevær fra lørdag ettermiddag. Med unntak av kysten, hvor nedbøren kommer som regn, blir det sludd - og snøbyger.

Enkelte av bygene kan bli både tette og langvarige. Det er imidlertid helt umulig å si nøyaktig hvor og når bygene kommer og hvor lenge de varer. Det betyr at det kan snø tett rundt midnatt, men det kan også bli oppholdsvær og fine forhold for fyrverkeri, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga i Bergen.

Usikre vindprognoser

- Hva med vinden? Vil den ny på problemer?

-Værutviklingen er fortsatt litt usikker, men slik det ser ut nå vil den kraftigste vinden være over i løpet av første del av dagen nyttårsaften. På formiddagen kan det fortsatt blåse liten vestlig storm på kysten, men vinden minker gradvis ut over dagen.

De ferskeste prognosene viser imidlertid et «minilavtrykk» som oppstår i den kalde luften som etter hvert begynner å blåse inn over Trøndelag.

Denne værsituasjonen vil gi nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder fra om ettermiddagen, fortrinnsvis i ytre strøk.

Vi må trolig vente enda ett døgn før vi med sikkerhet kan si hvor sterk vinden blir om kvelden lørdag.

Storm på kysten både fredag og lørdag

Fram til nyttårsaften domineres været i Trøndelag av store nedbørmengder og kraftig vind på kysten.

Både fredag og lørdag blir det storm langs kysten.

- Vinden øker natt til fredag til sørvestlig liten storm på kysten,men minker forbigående om formiddagen til stiv eller sterk kuling. Natt til nyttårsaften blir det ny vindøkning, denne gangen kanskje helt opp i full storm, forteller Granrød.

Varslene viser at vinden for det meste vil komme fra sørvest, men at den i løpet formiddagen lørdag dreier på vest og minker.

- Fordi vinden begynner å minke når den dreier på vest, vil den ikke bli så merkbar lenger inn i landet som den ville ha blitt dersom vindstyrken hadde vært like sterk hele tiden, sier Bergensmeteorologen.

Den sørvestlige vinden er meget mild for årstiden. Fredag kan det bli over ti grader de varmeste stedene.

40 - 90 millimeter nedbør neste tre dager

Lavtrykkene i Norskehavet, som gir den sterke vinden, fører også med seg store nedbørmengder.

Totalt kan det komme mellom 40 og 90 millimeter de neste tre dagene.

- Prognosene viser mellom 15 og 30 mllimeter torsdag, 15 til 30 millimeter fredag og 10 til 30 millimeter lørdag, sier Granerød.

Synkende temperaturer gjør at noe av nedbøren nyttårsaften lørdag vil komme som snø.

Kaldere vær og masse snø fra neste uke

Overgangen til 2017 gir et markant værskifte med overgang til normalt vintervær med kuldegrader og snø.

Det blir kjøligere fra nyttårsaften, og fra 1. nyttårsdag og resten av 15 dagersperioden blir det nattefrost i landsdelen. På det kaldeste, mot slutten av langtidsperioden, kan det bli ni - ti minusgrader om natten og rundt 20 minusgrader i indre strøk.

Kaldere vær betyr at nedbøren går over fra sludd og regn til snø.

30 - 60 centimeter snø søndag til onsdag

Etter enkelte snøbyger nyttårsaften, kommer det mer snø fra om ettermiddagen 1. nyttårsdag.

Det er også en god del snø i varslene for mandag, tirsdag og onsdag.

Totalt viser prognosene mellom 30 og 60 centimeter snø på fire dager fra 1. nyttårsdag til onsdag.

Det blir indre strøk som får de største snømengdene.

Også for resten av 15 dagersperioden er det en del snø i varslene. De siste fem dagene er det snø i prognosene i totalt tre dager.

15 dagersvarselet

Torsdag 29. desember: Sørvestlig bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag økende til sørvestlig sterk kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden, i kveld også nord for Trondheimsfjorden. Regn, snø over 800-1000 meter. 4 - 9 grader.

Fredag 30. desember: Sørvestlig bris, liten storm på kysten, om formiddagen forbigående minkende til stiv eller sterk kuling. Regn, senere regnbyger, snøbyger over 500-700 meter. 3 - 11 grader.

Lørdag 31. desember (Nyttårsaften): Vestlig kuling, liten og kan hende full storm på kysten og utsatte steder. Regn, snø i høyden. Fra om ettermiddagen nordvestlig bris, stiv eller sterk kuling utsatte steder. Sludd- og snøbyger. Kjøligere. 0 - 7 grader.

Søndag 1. januar (1. nyttårsdag): Nordvestlig bris, stiv og til dels sterk kuling på kysten, fra om ettermiddagen langsomt minkende. Sludd- eller snøbyger. Flest byger sør for Trondheimsfjorden. Kaldere. - 4 til + 4 grader.

Mandag 2. januar: Sørlig bris. Snø. - 4 til + 2 grader.

Tirsdag 3. januar : Sørvestlig bris. Snø. - 4 til + 4 grader.

Onsdag 4. januar: Sør-sørøstlig bris. Snø. - 3 til + 3 grader.

Torsdag 5. januar: Vestlig bris. Skyet. - 5 til + 2 grader.

Fredag 6. januar: Øst-sørøstlig bris. Skyet. - 4 til + 2 grader.

Lørdag 7. januar : Sør-sørvestlig vind. Skyet. - 5 til - 2 grader.

Søndag 8. januar : Snø, etter hvert snøbyger. - 7 til 0 grader.

Mandag 9. januar: Snø. - 7 til 0 grader.

Tirsdag 10. januar: Skyet. - 8 til 0 grader.

Onsdag 11. januar: Enkelte snøbyger. - 8 til - 2 grader.

Torsdag 12. januar: For det meste overskyet. Litt sol. - 10 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

