I kveld vil månen få uvanlig selskap

2017 starter like godt med det astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenformidler Anne Mette Sannes kaller et «kosmisk nyttårsfyrverkeri», og at månen vises tett sammen med tre planeter.

Blir himmelen stjerneklar, kan vi få se flotte syn de neste to dagene.

- Iøynefallende

- I kveld får vi oppleve en virkelig flott, vakker og iøynefallende samstilling når planetene Venus, Mars og Neptun plasserer seg rundt en tynn nymånesigd, skriver Ødegaard og Sannes i sitt nyhetsbrev .

Venus lyser svært sterkt nå, mens Mars vil ses som en tydelig rød stjernelignende prikk. Neptun vil også være uvanlig godt synlig.

- Neptun er den ytterste planeten i solsystemet, og til tross for en avstand på hele 4,55 milliarder kilometer trenger vi, som følge av samstillingen, kun en liten turkikkert for å få øye på den! skriver Ødegaard og Sannes.

Samstillingen vil være synlig også de neste dagene, og månen vil bevege seg mellom planetene.

- Kosmisk nyttårsfyrverkeri

Tirsdag kommer den store meteorsvermen Kvadrantidene. Den er kortvarig, men vil legges merke til. I Norge vil den være på det sterkeste tirsdag ettermiddag og kveld.

Noen ganger har Kvadrantidene opptil 100 stjerneskudd i timen, og av og til vises også ildkuler.

Meteorene i Kvadrantidene skyldes støvkorn som kommer inn i atmosfæren med en fart på 148 000 kilometer i timen, og brenner opp på grunn av luftmotstanden.

Den neste større meteorsvermen i Norge kommer ikke før i august. Har du lyst til å ønske deg noe under et stjerneskudd, har du altså muligheten i morgen kveld.

Og her er Sannes og Ødegaards beste tips for å få en god observasjon:

- For å observere Kvadrantidene, kan det være lurt å kle seg godt og legge seg ned på bakken for å observere en størst mulig del av himmelen uten å måtte anstrenge nakken.

