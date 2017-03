Fare for at stormen kan rive av takstein og takplater

Saken oppdateres.

Langs kysten kan høye bølger forårsake skader på brygger og lignende.

Ifølge de ferskeste prognosene vil det fra midnatt blåse full vestlig storm på kysten og liten storm utsatte steder ellers i landsdelen. Meteorologisk institutt har sendt ut Obs-varsel om vindkast inn over land på 25 til 30 meter i sekundet.

Ber folk sikre løse gjenstander

Vakthavende meteorolog Halldis Berge ved Vervarslinga i Bergen sier folk må være oppmerksom på hvor kraftig vinden kan bli og ta sine forholdsregler.

- Folk må sikre løse gjenstander slik at de ikke blir tatt av vinden og kan gjøre skade.

Med vindkast på mellom 25 og 30 meter i sekunder, er det også fare for at takstein og takplater kan blåse av hus og bygninger. Vi har registrert meget sterk vind i høyden. Når høydevinden slår med mot bakken, oppstår det sterke vindkast. Dette gjelder særlig steder som ligger utsatt til for sterk vind fra vest, forklarer Berge.

Hun ber folk i Trøndelag sikre løse gjenstander før stormen kommer.

Full flo mens stormen raser

Prognosene viser at vinden vil være på sitt sterkeste i natt når det er flo rundt klokken 01.15. - Båteiere må sikre at båten er godt nok fortøyd, sier Berge.

Bølger på over ti meter på kysten

Den vestlige stormen vil i natt gi meget høye bølger langs kysten. - Våre prognoser viser en bølgehøyde ytterst på kysten på ni til elleve meter, forteller Berge.

Meteorologisk institutt advarer mot fare for skade på brygger og lignende i kystsonen på grunn av høye bølger.

