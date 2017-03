Snøbyger og kraftig temperaturfall i helgen

Saken oppdateres.

Etter nærmere en uke med mildvær og smak av vår, er det bråstopp for vårværet i landsdelen fra fredag.

Et lavtrykk over Nord-Skandinavia, som gir kraftig vind opp i liten storm på kysten, sender kalde vinder inn over Trøndelag.

Sludd- og snøbyger fredag, lørdag og søndag

Det gir fallende temperaturer og overgang fra regnbyger til sludd - og snøbyger. Det blir fallende snøgrense ut over dagen. Snøgrensen vil ligge mellom 100 og 300 meter første del av dagen, melder Meteorologisk institutt.

Om kvelden blir det sludd - og snøbyger i hele landsdelen med unntak av kysten, hvor nedbøren kommer som snø.

Snø- og sluddbyene fortsetter natt til lørdag og fram til lørdag formiddag.

Det blir bare mindre mengder snø, totalt mellom fem og ti centimeter med mulighet for noe større mengder i indre strøk.

Det blir avtagende bygeaktivtet og etter hvert oppklarning og litt sol lørdag.

Også søndag formiddag er det utrygt for enkelte sludd-og snøbyger først på dagen.

Betydelig kaldere fra lørdag kveld

Kombinasjonen lettere skydekke og vinder sørøst fra fører til et betydelig temperaturfall fra lørdag kveld. Søndag morgen viser prognosene seks-sju minusgrader i lavlandet med nærmere 15 kuldegrader i indre strøk.

Kuldeperioden blir meget kortvarig. Temperaturene stiger igjen fra søndag ettermiddag. Det er kuldegrader i lavlandet de fleste netter også i neste uke, men da er det bare snakk om to-tre minusgrader på det laveste.

Våren kommer tilbake for fullt i neste uke

Etter den kortvarige vintervisitten i helgen, kommer våren tilbake for fullt i Trøndelag fra mandag.

Kombinasjonen mange plussgrader og en god del sol gir en flott våruke i landsdelen.

Masse sol i varslene for neste uke

Med unntak av lørdag, hvor det blir ganske skyet vær, blir det solperioder hver eneste dag ellers.

Prognosene viser dagtemperaturer på seks-sju grader de fleste dager og med mulighet for nærmere ti grader de varmeste dagene onsdag, lørdag og søndag.

Det solrike vårværet fortsetter for fullt over neste helg. Med unntak av en dag, hvor det er sjanse for regn, blir det masse sol de siste dagene av langtidsvarselet.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 23. mars er usikre):

Torsdag 16. mars: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, senere stiv kuling. Stort sett oppholdsvær. Om ettermiddagen økning til sørvestlig sterk kuling på kysten. Etter hvert regn, senere regnbyger, snø over 100-300 meter, senere 400-600 meter. Lite nedbør i indre Sør-Trøndelag. 1 - 8 grader.

Fredag 17. mars: Sørvestlig bris, liten storm på kysten. Regnbyger, snøbyger over 100-300 meter. Om kvelden dreiende nordvest, opp i stiv kuling utsatte steder. Sluddbyger og snøbyger, på kysten regnbyger. - 1 til + 7 grader.

Lørdag 18. mars: Nordvestlig bris, liten kuling utsatte steder først på dagen. Sludd- eller snøbyger. Utover ettermiddagen minkende til skiftende bris. Avtagende bygeaktivitet og kan hende litt sol. Betydelig kaldere fra om kvelden. - 7 til + 4 grader.

Søndag 19. mars : Sørlig og sørøstlig bris, om ettermiddagen økning til sørøstlig frisk bris utsatte steder, sent om kvelden liten kuling. Enkelte sludd- eller snøbyger først på dagen, senere oppholdsvær og kan hende litt sol. - 7 til + 6 grader.

Mandag 20. mars: Vest-sørvestlig bris. Perioder med sol. Mildere, særlig om natten. - 2 til + 8 grader.

Tirsdag 21. mars: Sørlig bris. Perioder med sol. - 3 til + 8 grader.

Onsdag 22. mars: Vest-sørvestlig vind. Perioder med sol. - 2 til + 9 grader.

Torsdag 23. mars: Vest-sørvestlig vind. Perioder med sol. - 2 til + 8 grader.

Fredag 24. mars: Sørvestlig bris. Perioder med sol. - 1 til + 8 grader.

Lørdag 25. mars: Vest-sørvestlig bris. Skyet. 0 - 9 grader.

Søndag 26. mars: Skiftende skydekke. Lange perioder med sol. - 1 til + 9 grader.

Mandag 27. mars : Stort sett pent vær. - 1 til + 9 grader.

Tirsdag 28. mars : Sjanse for regn. - 2 til + 7 grader.

Onsdag 29. mars: Delvis pent vær. Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 2 - 6 grader.

Torsdag 30. mars: For det meste pent vær. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 0 - 13 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather