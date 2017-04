Muligheter for sol på påskeaften - slik blir påskeværet

Saken oppdateres.

Du kan få bruk for både sydvest og blåswix i påska skal vi tro meteorologene. Både sol og bygevær i ulike former er ventet i Trøndelag.

- Været blir nok forholdsvis varierende med ganske lokale forskjeller i regionen. Det kommer noen byger fra skjærtorsdag, som i indre strøk kanskje også kan komme i form av snø i over 100 til 300 meters høyde, der det gjerne blir litt kaldere temperaturer, forklarer Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

Gløtt av sol

Ifølge meteorologen kan fredag se ut til å bli den dårligste dagen under påsken. Tettere skydekke, mildere vær og perioder med nedbør er prognosene for denne dagen. Likevel vil skydekket lette og nedbøren avta utover kvelden.

- Første del av påskeaften ser ganske bra ut, og det er nok gode muligheter for at man får et gløtt av sola enkelte steder. Det kan dog komme ganske spredt. Mot kvelden vil det igjen bli litt kaldere, samt at det mest sannsynlig kommer noe nedbør. Da kan også vinden komme opp i nord-østlig bris, fortsetter Livik.

Nedbøren fortsetter på søndag, og den vil komme i form av sludd eller snø de fleste stedene, før det igjen andre påskedag blir bedre vær. Da vil solen igjen titte frem første del av dagen.

Gode vindforhold

Vindforholdene gjennom påsken gjør at det i perioder kan gå an å bevege seg ute, enten man er i fjellet eller i ytre kyststrøk.

- Det ser ut som det blir mye vind fra sør-øst, noe som igjen gir gode muligheter for oppholdsvær. Vindstyrken vil gå litt opp og ned, men både styrken og vindretningen kan variere litt mer ute mot kysten, avslutter han.

Temperaturene vil ifølge prognosene ligge på plussiden av gradestokken de fleste stedene i Trøndelag, men kan bevege seg under null grader i indre strøk, gjerne litt høyere opp i landet.

