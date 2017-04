Solfylt påskeavslutning i Trøndelag

Saken oppdateres.

Etter en påske med variabelt vær i Trøndelag, ser det ut til at avslutningen kan innby til uteliv. Det er nemlig gode utsikter til at sola vil varme folk både til fjells og ved kysten.

- Det kommer inn et lavtrykk til Sør-Norge i løpet av kvelden og natten, men det går så langt sør at Trøndelag går klar av det. Dere blir liggende ganske gunstig til. Det betyr at det blir overveiende oppholdsvær og en del sol, sier Anita Ager-Wick, vakthavende meteorolog ved Værvarslinga på Vestlandet.

Se hvor tomt det er i byen når «alle» har dratt til fjells.

Minimalt med nedbør

- Betyr det at det ikke vil bli mer nedbør i påsken?

- Det er mulig at det kan bli litt spredt snø i grensetraktene i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag. Men det er kun snakk om minimimale mengder, sier Ager-Wick.

Hun anbefaler imidlertid folk til å ta med seg en vindjakke hvis en skal ut på tur.

- Det kan være en del fralandsvind, spesielt i Nord- Trøndelag først på dagen lørdag. Det kan bli frisk bris utsatte steder. Det kan jo bli surt nok hvis en er på fjellet i motvind. Det kan være lurt å finne seg et sted i le, sier Ager-Wick.

Hun sier at temperaturene vil holde seg slik som de siste dagene, med ned mot minusgrader nattetid, men varmere utover dagen.

- Oppsummert vil jeg si at det ser ganske lovende ut for avslutningen på påsken. I Sør-Norge er dere værvinneren, sier Ager-Wick.

Fortsatt skiføre

Værobservasjoner fra Meteorologisk institutt viser at Sula fyr og Åfjord var de varmeste stedene klokken 14 langfredag, med drøyt 6 varmegrader. Kaldest er det i fjellområdene, og både i Oppdal, Røros, Nordli og Namsskogan ble det registrert minusgrader klokka 14.

Værmeldingen fremover betyr at de som har skiføre nå, vil kunne fortsette å gå på ski resten av påsken. Kalde netter er godt nytt for skientusiaster.

LES OGSÅ: Her er det snø i bakkene

Her er stedene som fredag har snø i Trøndelag og Nordmøre ifølge snødybdemålingene til Meteorologisk institutt:

Stugudal, Tydal: 93 cm.

Aursunden, Røros: 90 cm.

Tunnsjø, Lierne: 73 cm.

Nordli: 70 cm.

Sølendet, Røros: 63 cm.

Ångardsvatnet, Oppdal: 51 cm.

Soknedal, Midtre Gauldal: 50 cm.

Innerdalen, Sunndal: 43 cm.

Kluksdalen, Meråker: 41 cm.

Vera, Verdal: 35 cm.

Kotsøy, Midtre Gauldal: 31 cm.

Tågdalen, Surnadal: 27 cm.

Røros lufthavn: 20 cm.

Rennebu: 7 cm.

Aunet, Tydal: 5 cm.

Trones, Namsskogan: 5 cm.

Løksmyr, Melhus: 4 cm.

Snåsa: 4 cm.

Sørli, Lierne: 4 cm.