Kaldeste aprilperiode i Trondheim på 88 år

Saken oppdateres.

Mellom 11. og 28. april har det bare være to netter uten kuldegrader ved målestasjonen på Voll. På det kaldeste er det målt – 4,0 grader.

For 88 år siden var det også 16 frostnetter i midten og slutten av april, mens rekorden ble satt i 1927 med 19 så kalde netter.

Senest natt til fredag sank temperaturen til – 3,1 grader, den laveste temperaturen så sent i april og begynnelsen av mai siden 1978. Da ble det registrert – 3,3 grader 28. april.

16 rekordkalde dager

Den iskalde rekken mellom 11. og 28. april ser slik ut:

11. april:– 0,2 grader

12. april:– 2,0

13. april: – 2,9

14. april: – 3,6

15. april:– 3,8

16. april:– 3,3

17. april:– 1,9

18. april: – 3,2

19. april: – 0,7

22. april: – 0,1

23. april: – 0,6

24. april: – 4,0

25. april: – 0,9

26. april: – 0,1

27. april : – 1,4

28. april: – 3,1

Kilde: eklima.met.no

Den absolutt laveste senvår-temperaturen ble målt 1. mai i 1900 med utrolige – 9,6 grader!

Også temperaturene for 100 år siden gir kuldegysninger. Da ble det registrert – 6,9 grader 28. april, – 8,6 grader 29. april, – 4,0 grader 30. april og – 5,9 grader 2. mai!

Totalt er det målt enda lavere vårtemperatur 28. april eller senere i 14 ulike år fra minumumsmålingene begynte i 1886.

Nord for jetstrømmen siden midten av april

De rekordlave temperaturene de siste to ukene skyldes helt spesielle atmosfæriske forhold.

- Den langvarige aprilkulden skyldes at store deler av landet har blitt liggende i en sone med kald luft nord for jetstrømmen. Værsituasjonen har vært dominert av gjentatte episoder med vind nordfra. Innimellom. som natt til fredag, har klarvær og lite vind gitt ekstra lave temperaturer for årstiden, forklarer vakthavende meteorolog Anders Sivle ved Vervarslinga på Vestlandet.

Nye frostnetter i helgen

Selv om mye sol vil gi stigende temperaturer på dagtid de neste dagene, vil det fortsatt bli kjølig om nettene.

- Det kan ikke utelukkes ytterligere to netter med minusgrader natt til lørdag og natt til søndag, før det blir gradvis mildere om nettene fra natt til 1. mai, sier Sivle.

