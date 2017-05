Dette er 17.-maivarselet som får deg til å rope hurra

Eliteseriespillerne fikk dødsbudskapet før avspark. Her hedrer de klubbens ildsjel på rørende vis.

Saken oppdateres.

Vakthavende meteorolog Halldis Berge ved Vervarslinga på Vestlandet har supre værnyheter mandagg morgen.

De aller ferskeste prognosene to døgn før nasjonaldagen viser at det er særlig landsdelen sør for Trondheimsfjorden som har grunn til å juble høyest.

Oppklarning og til dels pent vær

- Det er fortsatt utrygt for enkelte regnbyger om morgenen og tidlig på formiddagen, men slik det ser ut nå vil det bli stadig mer sol og etter hvert til dels pent vær ut over dagen onsdag.

Det vil fortsatt henge igjen enkelte byger nord for Trondheimsfjorden til et stykke utpå ettermiddagen, forteller Berge.

Litt regn tidlig om morgenen

På tirsdag vil det passere en nedbørfront over landsdelen. - Det meste av nedbøren kommer natt til onsdag og tidlig om morgenen 17. mai. Det er bare snakk om små mengder, sier Berge.

Etter at nedbørfronten har passert vil det bli bygevær en periode om morgenen og formiddagen.

- Det vil komme enkelte spredte byger. Enkelte steder, særlig sør for Trondheimsfjorden vil ikke få byger i det hele tatt, forklarer Berge.

Varsler 16-17 grader

Når bygene har gitt seg blir det oppklarning, sol og stigende temperaturer.

- Trolig blir det mellom 16-17 grader om ettermiddagen, forteller Berge.

På de varmeste stedene kan temperaturen nærme seg 20 grader.

Også nord for Trondheimsfjorden blir det oppklarning og temperaturøkning, men her vil værskiftet komme noe senere enn lenger sør.

