Over 70 prosent sjanse for at juni blir kaldere enn normalt

Med unntak av Oppdal og Frosta, har mai vært kaldere enn normalt over hele landsdelen. Gjennomsnittstemperaturen ligger mellom - 1,2 grader og - 0,1 grad under det normale.

På målestasjonen Trondheim - Voll har middeltemperaturen vært 0,4 grader under det normale.

Dette viser statistikken

Med utgangspunkt i tilgjengelig værstatistikk fra Meteorologisk institutt for Trondheim tilbake til 1870, har Adresseavisen sett nærmere på alle år hvor mai har vært kaldere enn normalt, og hvordan temperaturen var i juni samme år.

Dette viser statistikken:

* Av de 95 årene hvor mai var kaldere enn normalt, ble juni varmere enn normalt i gjennomsnitt ett av fire år (25,2 prosent)

* I nærmere 73 prosent av årene ga en kald mai også en juni som var kaldere enn normalt.

* I gjennomsnitt fire av ti år ble avviket fra normaltemperaturen enda større i juni enn i mai.

* Etter årtusenskiftet har det vært åtte år hvor mai har vært kaldere enn normalt. I bare to tilfeller, i 2003 og 2007, ble juni varmere enn normalt, mens juni ble kaldere enn normalt i seks år, 2001, 2004, 2005, 2010, 2012 og 2015.

* I årene med både kald mai og kald juni har juni i gjennomsnitt hatt tre sommerdager (maksimumstemperatir over 20,0 grader). I sju år, senest for to år siden, var det ikke en eneste sommerdag i juni. I 2015 var høyeste temperatur 19,5 grader.

Middeltemperaturen for Trondheim i juni er 12,0 grader. Det innebærer at gjennomsnittstemperaturen for hele døgnet (temperaturdøgnet går fra klokken 20 til klokken 20 dagen etter) har et snitt på 12,0 grader.

Kald juni betyr som regel våtere vær enn normalt

De årene hvor juni er kaldere enn normalt, blir som regel juni også våtere enn normalt. De siste 50 årene har det skjedd i mer enn 70 prosent av tilfellene. De fem siste årene med både kald mai og kald juni var det i snitt 18-19 døgn med nedbør i juni

- Dette er en interessant statistikk og viser at en kald avslutning av våren kan ha en tendens til å fortsette inn i begynnelsen av sommeren. Et annet trekk ved værutviklingen for mai de siste årene, er at det later til å bli stadig større svingninger og kontraster i været. I år har vi opplevd både snø på bakken langt sør i landet, mens det er målt tidenes høyeste maitemperatur, sier klimaforsker Jostein Mamen.

