Tredje kaldeste start på juni i Trondheim

Saken oppdateres.

Ifølge data fra eklima hos Meteorologisk institutt har det bare to ganger vært målt en enda lavere temperatur den første dagen i juni i Trondheim.

I 1962 var høyeste temperatur 6,6 grader, mens det ble målt 6,8 grader i 1935.

For fem år siden og i 1977 ble det også målt 7,9 grader som maksimumstemperatur.

Torsdagens høyeste temperatur på målestasjonen på Voll ble registrert mellom klokken 19 og 20.

Varmere to dager i januar

Til sammenligning ble det to dager i januar og fem dager i mars målt over 7,9 grader på Voll.

Trondheim var ikke alene om svært lave 1. junitemperaturer.

To steder, Sølendet og Røros, målte under 5,0 grader med henholdsvis 2,4 og 3,6 grader.

Ytterligere ni steder målte lavere temperatur torsdag enn Trondheim - Voll.

De tre varmeste stedene var Rissa med 10,0 grader, Steinkjer - Søndre Egge 9,6 grader og Gartland 9,5 grader.

Laveste temperatur i Trondheim 1. juni

1. 1962 6,6 grader

2. 1935 6,8

3.1977 7,9

2012 7,9

2017 7,9

6. 1964 8,0

7. 1951 8,3

8. 1975 8,5

9. 1998 8,9

10. 1960 9,0

Laveste maksimumstemperatur i Trøndelag 1. juni

1. Sølendet 2,4 grader

2. Røros 3,6

3. Kotsøy 5,7

4. Soknedal 5,8

5. Oppdal - Sæter 6,0

6. Drivdalen 6,5

7. Værnes 6,6

8. Nordli - Holand 6,8

9. Meråker - Vardetun 6,9

10. Snåsa - Kjevlia 7,2

