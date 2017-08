Det kom en månedsnedbør på to døgn i Hemne i helgen

- Lastebil mistet last over autovernet

Deler av Trøndelag fikk én månedsnedbør på under to døgn

Deler av Trøndelag fikk én månedsnedbør på under to døgn

Saken oppdateres.

Det viser nedbørtall fra Meteorologisk institutt på eklima.

De aller største nedbørmengdene fikk målestasjonen Hemne - Lenes sørvest for Kyrksæterøra. Fra lørdag ettermiddag til mandag morgen falt det 92,7 millimeter som er 97 prosent av normal månedsnedbør for august.

LES OGSÅ: Ny nedbørrekord for august i Åfjord

Les også: Himmelen åpnet seg over Trondheim

Ny døgnrekord for august

Av dette falt 68,0 millimeter fra søndag klokken 08 til mandag klokken 08. Det er ny døgnrekord for august siden stasjonen ble opprettet i 1998.

Tall for timesnedbør for målestasjoner nord og sørvest for Hemne - Lenes viser at nedbøren i omnrådet kom fra rundt lørdag klokken 12.00 til ,mandag morgen klokken 06.00, altså 42 timer.

Den tidligere augustrekorden for Hemne - Lenes var på 48,3 millimeter fra 14. august 2008.

LES OGSÅ: Kraftig regn førte til stengte veier

Les også: Steinras på fylkesvei 310 i Hemne

Bare mer døgnnedbør i august i tre år

Ifølge eklima fikk Åfjord nest mest nedbør fra lørdag til mandag med 82,1 millimeter, mens Rissa registrerte 54,0 millimeter i samme tidsrom. Trondheim - Voll fikk 46,6 millimeter på to døgn. Bare i 1931, 1940 og 2015 er det målt høyere 48 timers-nedbør i august ved denne stasjonen.

LES OGSÅ: Meråkerbanen stengt etter mye nedbør

LES OGSÅ: Avlyste Åge-konsert etter Obsvarsel

Mest nedbør i Trøndelag lørdag - mandag

(lørdag kl. 08 - mandag kl. 08)

1. Hemne - Lenes 92,7 millimeter

2. Åfjord 82,1

3. Rissa 54,0

4. Østås i Hegra 53,6

5. Breivoll 50,3

6. Åfjord - Momyra 50,2

7. Trondheim - Risvollan 47,5

8. Løksmyr 47,0

9. Trondheim - Voll 46,6

10. Skjetlein 46,0

SE BILDENE: Vått og godt på Marinen

LES OGSÅ: Trøndelag varmest i landet: 20 steder over 20 grader torsdag

Mest nedbør i landet lørdag - mandag

1. Hemne - Lenes 92,7 millimeter

2. Åfjord 82,1

3. Liarvatn 66,1

4. Hundseid i Vikedal 63,4

5. Skjold - Frøvik 59,0

6. Rissa 54,0

7. Østås i Hegra 53,6

Bjørheim i Ryfylke 53,6

9. Kritle 52,7

10. Sand i Ryfylke 52,1

LES OGSÅ: Trøndelag målte landets høyeste temperatur tirsdag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 400 andre - følg VærAdressa på Facebook

Mest nedbør i Trøndelag søndag - mandag

(søndsag kl. 08 - lørdag kl. 08)

1. Hemne - Lenes 68,0 millimeter Ny augustrekord

2. Løksmyr 25,0

3. Liafoss 24,0

4. Snåsa - Kjevlia 21,6

5. Østås i Hegra 21,0

Rissa 21,0

7. Åfjord - Momyr 19,5

8. Leinstrand 19,3

9. Selbu 18,5

10. Renneby - Ramstad 18,4

LES OGSÅ: Rekordstore mengder med nedbør i Nord-Trøndelag

Følg VærTorsten på Twitter

Mest nedbør i landet søndag - mandag

1. Hemne - Lenes 68,0 millimeter

2. Gamvik 38,5

3. Hildre 28,4

4. Nuvsvåg 27,7

5. Innerdalen 27,0

6. Mannen 26,4

7. Sisovatnet 25,6

8. Løksmyr 25,0

9. Liafoss 24,0

Sopnesbukt 24,0

Kilde: eklima.met.no

LES OGSÅ: Lengste varmebølge i Trondheim på 20 år

SE VIDEO: Voldsom regnvær i Kvål: - Kjelleren så ut som et basseng

Spesielt værfenomen: Se video av støvvirvel på Saupstad