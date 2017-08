Smak av sommer på søndag

Ny kreftmedisin gir nytt håp for pasienter ved St. Olavs hospital

Særlig søndagen blir fin-fin med masse sol store deler av dagen. Prognosene viser tett opp under 20 grader de varmeste stedene søndag, mens det for første gang på ti dager, kan bli over 20 grader enkelte steder første del av mandagen.

Høytrykk over Skandinavia

Årsaken til varmeblaffet er et høytrykk som danner seg over Skandinavia med sentrum over Bottenviken. Høytrykket gir milde vinder østfra både søndag og mandag.

Heller ikke lørdagen blir så verst med perioder med sol enkelte steder. Unntaket er kysten, hvor det er utrygt for spredde regnbyger.

Vinder mellom nord og nordøst holder imidlertid temperaturen nede.

Værskifte fra mandag kveld

Du gjør lurt i å nyte sola og varmen søndag og mandag. Fra mandag kveld kommer det et værskifte med overgang til våtere og kjøligere vær igjen.

Etter en lavtrykkspause på rundt to døgn, blir det en ny periode med pålandsvind, nedbør og fallende temperaturer.

30 - 60 millimeter nedbør mandag til lørdag

Prognosene viser 30 til 60 millimeter nedbør fra mandag til lørdag med tirsdag som den våteste dagen. Da er det nedbør det meste av dagen.

Resten av uka med unntak av fredag og søndag, hvor det blir helt overskyet, blir det perioder med sol mellom bygene.

Temperaturen synker langsomt fra tirsdag ned mot rundt 15 grader de øvrige ukedagene.

Dyvått første uke av september

Siste del av 15 dagersperioden, den første uka av september blir grå og dyvåt. Varslene viser 45 til 90 millimeter fra mandag til fredag. Samtidig blir det kjølig med temperaturer rundt 15 grader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 1. september er usikre):

Fredag 25. august: Nordvestlig bris, opp i frisk bris 10 m/s på kysten. Skiftende skydekke. Perioder med sol. Etter hvert regnbyger. 7 - 16 grader.

Lørdag 26. august: Nordlig bris, til dels frisk bris 10 m/s på kysten, om kvelden dreiande nordøst. Skyet. Spredde regnbyger på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Om kvelden oppklarning, først sør for Trondheimsfjorden. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 16 grader.

Søndag 27. august: Skiftende bris. Stort sett pent vær. Varmere, særlig på dagtid. 5 - 20 grader.

Mandag 28. august: Østlig vind. Skyet. 12 - 21 grader.

Tirsdag 29. august: Vest-nordvestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. 9 - 19 grader.

Onsdag 30. august: Vestlig bris. Regnbyger. Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 7 - 16 grader.

Torsdag 31. august: Vestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 9 - 16 grader.

Fredag 1. september: Vestlig vind. Skyet. 9 - 18 grader.

Lørdag 2. september: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Søndag 3. september: Vestlig vind. Skyet. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 4 - 18 grader.

Mandag 4. september: Regn. 6 - 16 grader.

Tirsdag 5. september: For det meste skyet. Spredte regnbyger. 7 - 16 grader.

Onsdag 6. september: For det meste skyet. Litt regn. 6 - 16 grader.

Torsdag 7. september: Perioder med regn. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 3 - 16 grader.

Fredag 8. september: For det meste skyet. Spredte regnbyger. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 16 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: 6yr.no, Storm og Accu Weather

