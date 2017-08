Fjerde natt med frost, flest i Bergstaden i august på 46 år

Fare for pilotstreik og flykaos for SAS

Skoleflink eller ikke – Her er notatteknikken som funker for «alle»

Her er en hyggelig nyhet for deg som savner sola

Langt under frysepunktet i indre strøk i natt

Varselet som gjør at du kan glede deg til søndag

Et realt splæsj

Saken oppdateres.

Noe lignende har ikke skjedd i Bergstaden siden 1971.

På det kaldeste i natt viste gradestokken - 1,6 grader.

LES OGSÅ: Langt under frysepunktet i indre strøk

LES OGSÅ: Terje fra Ytterøy forbereder seg på den verste orkanen Texas har sett på ett tiår

Flest frostnetter i 1940

For å finne en august med enda flere frostnetter i august må vi helt tilbake til 1940. Da var det fem netter med kuldegrader, som også er rekorden.

Øvrige år med fire frostnetter i august er 1921, 1965 og 1971.

LES OGSÅ: Kuldegrader i fjellet i natt

SE BILDENE: Vått og godt på Marinen

Mange frostnetter i august varsler iskald vinter

Alle de fire årene med flere eller like mange frostnetter i august som i år, fikk en iskald vinter. Både vinteren 1940/41 og 1965/66 ble det registrert rekordlave temperaturer.

Særlig januar var uvanlig kald i alle de fire vintrene. 1922: 4,5 grader kaldere enn normalt. 1941: 8,7 grader kaldere enn normalt (Nest kaldeste noensinne) 1966: 8,1 grader under normalen (tredje kaldeste noensinne) og 1972: 4,8 grader under det normale.

LES OGSÅ: En månedsnedbør på to døgn i Hemne i helgen

LES OGSÅ: Ny nedbørrekord for august i Åfjord

- 2,9 grader natt til søndag

Natt til søndag var det enda kaldere. Da gikk temperaturen helt ned i - 2,9 grader. Dette er den laveste augusttemperaturen som er målt på Røros lufthavn , hvor den nåværende målestasjonen ligger.

Sammenlignet med augustmålingene ved den tidligere målestasjonen på Røros jernbanestasjon, er det bare registrert en enda lavere augusttemåeratur pr. 27. august i seks år, siste gang i 1987. Da ble det målt - 3,0 grader 24. august.

Rekorden pr. 27. august er - 4,4 grader 20. og 21. august 1914. Også i 1921, 1956, 1968 og 1971 var det enda kaldere tidligere i august.

At det ble målt to frostnetter på rad i august er ikke uvanlig. Det samme skjedde også i fjor.

Det uvanlige med de to frostnettene er at det har vært såpass kaldt. Bare tre ganger tidligere har det vært registrert enda lavere temperaturer to netter på rad. I 1971 ble det målt - 3,0 grader 22. august og - 1,8 grader natten etter.

I 1921 viste gradestokken - 3,8 grader 26. august og - 1,2 grader 27. august.

Rekorden ble satt 20. og 21. august 1914 da det ble målt - 4,4 grader to netter på rad.

LES OGSÅ: Kraftig regn førte til stengte veier

Les også: Steinras på fylkesvei 310 i Hemne

Kaldest i Trøndelag natt til mandag

1. Røros - 1,6 grader

2. Snåsa - Kjevlia 1,0

3. Namsskogan 2,1

4. Meråker - Vardetun 2,4

5. Gartland 2,8

6. Sølendet 3,6

7. Nordli - Holand 4,0

8. Overhalla - Skogmo 4,1

9. Soknedal 4,3

10. Kotsøy 4,4

LES OGSÅ: Meråkerbanen stengt etter mye nedbør

LES OGSÅ: Rekordstore mengder med nedbør i Nord-Trøndelag

Kaldest i landet natt til mandag

1. Cuovddatmohkki - 3,4 grader

2. Dividalen - 2,6

3. Nyrud - 1,7

4. Røros - 1,6

5. Pasvik - Svanvik - 1,5

6. Tana bru - 1,4

Karasjok - Markannjarga - 1,4

8. Bardufoss - 1,0

9. Folldal - Fredheim - 0,7

Tamokdalen - 0,7

Kilde: eklima.met.no

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 400 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter