Kulderekord på Røros

Saken oppdateres.

På det kaldeste viste gradestokken i natt - 2,8 grader, mens det natt til fredag ble målt - 2,0 grader og natt til søndag - 2,9 grader.

Bergstaden har aldri tidligere registrert tre augustnetter under - 2,0 grader. Den gamle rekorden på to netter under - 2,0 grader var fra 1914, senere tangert i 1921 og 1956.

Fem frostnetter totalt i august

Frostnatten onsdag er onsdag den femte gangen denne måneden at det er målt kuldegrader på Røros. Det er tangering av rekorden fra 1940.

En sammenligning av de fem frostnettene i 1940 og 2017 viser lavere temperatur i fire av fem netter i år i forhold til for 77 år siden. Bare - 3,4 grader 30. august 1940 er lavere enn noen av årets minimumstemperaturer:

- 1,5 grader 14. august

- 2,0 25. august

- 2,9 27. august

- 1,6 28. august

- 2,8 30. august

Det ble målt fire frostnetter i august i 1921, 1965 og 1971.

Kaldest i Trøndelag natt til onsdag

1. Røros - 2,8 grader

2. Sølendet - 0,7

3. Trollheimen - Storhornet 0,2

4. Soknedal 1,6

5. Drivdalen 1,9

6. Meråker - Vardetun 2,7

7. Oppdal - Sæter 3,8

8. Gartland 4,3

9. Selbu 4,6

10. Snåsa - Kjevlia 4,9

Kaldest i landet natt til onsdag

1. Leirflaten - 4,0 grader

2. Folldal - Fredheim - 3,2

3. Røros - 2,8

4. Juvasshøe - 2,3

5. Juvflyve - Mimisbrunnr klimapark - 2,0

6. Skåbu - 1,4

7. Tynset - Hansmoen - 1,3

8. Venabu - 1,1

9. Drevsjø - 1,0

10. Dagali lufthavn - 0,9

Kilde: eklima.met.no

