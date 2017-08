Høytrykk gir en uke med varmebølge fra søndag

Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor

Saken oppdateres.

Datamodellene viser at det bygger seg opp et høytrykk over Norge i løpet av helgen. Høytrykket vil holde seg stort sett i ro de første dagene, men vil deretter bevege seg langsomt østover.

Prognosene viser at det det dreier seg om et blokkerende høytrykk, noe som betyr at høytrykket er så sterkt at det stenger ute lavtrykkene fra Norskehavet.

Orkansesongen i Atlanterhavet påvirker jetstrømmen

Det er ikke tilfeldig at det danner et høytrykk akkurat nå. Ifølge danske meteorologer skaper orkansesongen i Atlanterhavet, som nylig har begynt med blant annet orkanen Harvey, bølgegang i jetstrømmen.

Det øker sannsynligheten for blokkerende høytrykk over Nord - og Øst-Europa.

Prognosene for jetstrømmen de neste to ukene viser at store deler av landet blir liggende i en sone med varm luft østfra.

Varmeperiode i september annethvert år

Statistikken viser at Trøndelag de siste 20 årene har hatt en varmperiode i begynnelsen av september omtrent annethvert år.

Siste gang var i 2014 da det ble målt over 20 grader sju dager på rad de varmeste stedene, og høyeste temperatur var 24,8 grader.

Året før registrerte Kotsøy seks sommerdager (maksimumstemperatur over 20,0 grader) i begynnelsen av september, mens Kvithamar målte 26,3 grader 8. september.

I 1999 ble det målt 26,0 grader i Trondheim 3. september og 27.9 grader på Værnes!

Skiftende vær torsdag og fredag

Fram til søndag blir det skiftende og relativt kjølig vær med både perioder med sol og litt regn.

Det blir perioder med sol alle tre dager, men det er også utrygt for enkelte regnbyger torsdag og fredag.

Med høytrykket på plass med sentrum over Midt-Norge fra lørdag, skjer det et behagelig værskifte med overgang til varmt og solrikt vær de neste dagene.

Knallvær i helgen

Lørdag byr på lange perioder med sol sør for Trondheimsfjorden, mens det blir litt regn nord for Trondheimsfjorden. Samtidig blir det varmere igjen.

Søndagen byr på knallvær med masse sol over hele Trøndelag og fortsatt stigende temperaturer. De varmeste stedene vil få 20-21 grader.

Masse sol og varme i neste uke

Også prognosene for de neste seks dagene viser masse sol og behagelige høsttemperaturer, men det blir litt kjøligere fra neste søndag.

Høytrykket takker for seg helt mot sluttev av neste uke med nok en nydelig helg hvor særlig søndagen har svært lovende varsler.

Ifølge dagens 15 dagersvarsel blir det værskifte med for det meste skyet vær og litt regn de siste dagene i perioden, fra 11. september.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 6. september er usikre):

Torsdag 31. august: Vestlig bris, først på dagen frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Perioder med sol. Enkelte regnbyger. Først på dagen få byger i indre strøk sør for Namdalen. 8 - 19 grader.

Fredag 1. september: Vestlig vind, opp i frisk bris utsatte steder. For det meste skyet. Enkelte regnbyger, perioder med sol. Lavere temperatur, særlig om natten. 5 - 17 grader.

Lørdag 2. september: Sørvestlig bris. På kysten periodevis liten kuling, om kvelden minking til bris. Nord for Trondheimsfjorden litt regn av og til, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Litt høyere temperatur. 6 - 19 grader.

Søndag 3. september: Øst-nordøstlig vind. Pent vær. Høyere temperatur, særlig om natten. 9 - 21 grader.

Mandag 4. september: Nordøstlig vind. Pent vær. 10 - 22 grader.

Tirsdag 5. september: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 21 grader.

Onsdag 6. september: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kjøligere om natten , uendret dagtemperatur. 4 - 21 grader.

Torsdag 7. september: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere om natten, uendret temperatur på dagtid. 9 - 21 grader.

Fredag 8. september: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt kjøligere. 9 - 20 grader.

Lørdag 9. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Søndag 10. september: For det meste pent vær. 6 - 17 grader.

Mandag 11. september: Skyet. Regn. Økende nedbøraktivitet utover dagen. 8 - 18 grader.

Tirsdag 12. september: Skyet. Litt regn. Litt lavere temperatur. 7 - 16 grader.

Onsdag 13. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 16 grader.

Torsdag 14. september: For det meste skyet. Litt regn. Litt sol. 7 - 16 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

