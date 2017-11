Lettere vær fra i ettermiddag

Legionellafunn ved to skoler i Trondheim

Saken oppdateres.

Etter seks meget våte dager på rad, får det meste av landsdelen en pause fra regnet. Det vil fortsett henge igjen litt regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det opphold.

Sørlige deler av Trøndelag værvinner

Det er områdene sør for Trondheimsfjorden som blir værvinneren i Trøndelag de neste dagene.

Mens det blir en del nedbør i nord, får områdene i sør lite eller ingen nedbør verken fredag eller lørdag.

Nord for Trondheimsfjorden blir nedbørpausen kortvarig. Allerede fredag er det mer nedbør på vei. Et lavtrykk i Norskehavet nordvest for Lofoten vil gi perioder med regn. Nedbøren kommer som snø over 700 til 1000 meter.

På kysten blir det kraftig vind, opp i stiv til sterk sørvestlig kuling.

For det meste skyet i helgen

Også på lørdag blir det nedbør, som snø over cirka 800 meter.

Det blir for det meste skyet vær både lørdag og søndag.

For det meste opphold neste uke

Prognosene for neste uke viser for det meste opphold og perioder med sol enkelte dager. Sjansene for solperioder er størst mandag, onsdag og fredag.

Neste helg er det mellom 5 og 10 millimeter nedbør i prognosene søndag. Også over neste helg er det litt regn i varslene.

Litt kaldere fra søndag

Etter flere dager med mildt høstvær, med temperaturer opp i nærmere ti grader de mildeste stedene, blir det litt kaldere fra helgen. Det blir litt lavere temperatur på dagtid søndag og natt til mandag blir det kuldegrader i lavlandet.

Det blir mildere igjen allerede fra tirsdag. Da viser prognosene 6-7 grader de varmeste stedene.

Temperaturene holder seg på plussiden døgnet rundt resten av uka.

Over neste helg vil kombinasjonen klarvær og lite vind føre til høstens kaldeste netter mange steder. Det kan bli fire-fem minusgrader i lavlandet og rundt ti minusgrader i indre strøk.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 9. november er usikre):

Torsdag 2. november: Nordvestlig bris, liten kuling utsatte steder, om ettermiddagen frisk bris. Regnbyger, snøbyger over 400-700 meter. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Om kvelden økning til sørvestlig liten kuling. Utrygt for litt regn nord for Trondheimsfjorden, ellers oppholdsvær. 1 - 8 grader.

Fredag 3. november: Sørvestlig bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, sent om kvelden minkende til liten kuling. Skyet. Regn, snø over 700-1000 meter. Lite nedbør i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. 2 - 8 grader.

Lørdag 4. november: Sørlig bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Regn eller regnbyger, snø over cirka 800 meter. Lite eller ingen nedbør i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. 0 - 8 grader.

Søndag 5. november: Sørlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 0 - 7 grader.

Mandag 6. november: Vest- sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 7 grader.

Tirsdag 7. november: Sørøstlig vind. Skyet. Litt mildere om natten, uendret dagtemperatur. 0 - 7 grader.

Onsdag 8. november: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 8 grader.

Torsdag 9. november: Sør-sørøstlig vind. Skyet. 2 - 8 grader.

Fredag 10. november: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 8 grader.

Lørdag 11. november: Sørlig bris. Skyet. Uendret temperatur. 2 - 8 grader.

Søndag 12. november: Litt regn om ettermiddagen. 0 - 7 grader.

Mandag 13. november: For det meste skyet. Litt regn. - 2 til + 5 grader.

Tirsdag 14. november: For det meste pent vær. - 1 til + 5 grader.

Onsdag 15. november: Pent vær. Litt kaldere. - 3 til + 4 grader.

Torsdag 16. november: For det meste pent vær. - 5 til + 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

