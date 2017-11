2017 kan bli blant de tre varmeste årene som er dokumentert

Saken oppdateres.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) opplyser at indikatorene for klimaendringer fortsetter like uforstyrret i 2017. Organisasjonen melder om en økning i konsentrasjonen av karbondioksid og en oppadgående trend for havnivåer, surheten i havet og naturkatastrofer.

– De tre siste årene har også vært de tre varmeste årene i rene temperaturnivåer, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas.

WMOs rapport ble offentliggjort onsdag, samme dag som FNs klimakonferanse i Bonn i Tyskland sparkes i gang.

Varm femårsperiode

2017 kan bli det varmeste året som ikke har blitt påvirket av værfenomenet El Nino. Det er et værfenomen som oppstår naturlig med to til sju års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. El Nino bidro til temperaturstigning i 2015 og 2016.

Den gjennomsnittlige globale temperaturen fra januar til september i år var omtrent 1,1 grader over førindustrielt nivå. Samlet er perioden 2013 til 2017 den varmeste registrerte femårsperioden noensinne.

På flukt

– Vi trenger høyere klimaambisjoner både nasjonalt og globalt om vi skal unngå alvorlige klimaendringer, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

– Disse funnene understreker den økende klimatrusselen mennesker, økonomier og liv på jorden generelt vil møte om vi ikke tar grep og holder fast ved Parisavtalen, sier Patrick Espinosa, FNs sjefssekretær for klimaendringer.

I 2016 ble snaue 23 millioner mennesker tvunget til å flykte på grunn av værutløste katastrofer, hovedsakelig på grunn av oversvømmelser i den asiatiske Stillehavsregionen.

