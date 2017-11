Full storm i fjellet i Sør-Trøndelag natt til torsdag

Veien tåler ikke belastningen etter at det ble omkjøring her

Det er ikke behov for et politi som bærer våpen

Saken oppdateres.

Meteorologisk institutt har sendt ut to ulike obsvarsler om virkningene av uværet. Det heter i vindvarselet at det «kan være farlig å ferdes i fjellet.»

Kombinasjonen kraftig vind og snø gjør at det lokalt kan bli vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge fra sent onsdag kveld og hele torsdag.

LES OGSÅ: Høstens laveste temperatur onsdag tre steder i Trøndelag

Vindøkning fra onsdag kveld

Vinden begynner å øke fra sent onsdag kveld. Da øker vinden til sterk sørlig kuling. I vest kommer vinden opp i liten storm.

Natt til torsdag dreier vinden på sørvest og kommer opp i til dels full storm utsatte steder. Utover torsdagen dreier vinden på vest og minker til sterk kuling utsatte steder.

LES OGSÅ: Røros målte tirsdag høstens laveste temperatur i Trøndelag

Liten sørvestlig storm på kysten

Det er ikke bare i fjellet det blir sterk vind. På kysten blir det liten til stiv sørvestlig kuling utsatte steder. Fra torsdag morgen øker vinden til sterk kuling på kysten og kommer i formiddagen opp i liten storm.

Om kvelden dreier vinden på vest og minker til stiv kuling.

Både på kysten og i fjellet vil det også blåse sørvestlig stiv kuling første del av fredagen, men vinden minker på kysten om ettermiddagen. I fjellet dreier vinden på vest.

LES OGSÅ: Noe slikt har ikke skjedd i Trondheim på 54 år

Synkende snøgrense torsdag ettermiddag

Nedbøren kommer som snø over 500 til 800 meter første del av dagen torsdag. Snøgrensen synker til 300 til 600 meter om ettermiddagen. Da vil det også i perioder gå sluddbyger i lavlandet.

Torsdag kveld er det utrygt for torden på kysten.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 600 andre - følg VærAdressa på Facebook

Vintervær med sludd og snø fredag

Synkende temperaturer fredag gjør at det med unntak av kysten, vil gå sludd - og snøbyger over hele landsdelen fredag. Det blir lite nedbør i indre strøk.

Følg VærTorsten på Twitter

Kaldere fra fredag kveld

Fra fredag sørger en sørgående jetstrøm for at Midt-Norge havner i et område med kaldere luft. Det merkes på temperaturene. Kombinasjonen svake vinder og lettere skydekke gjør at temperaturen synker fra fredag kveld.

Prognosene viser høstens laveste temperaturer i lavlandet mange steder.

Rapport: Klimaendringer har kostet amerikanerne dyrt

Oppholdsvær og sol i helgen

Det blir oppholdsvær og perioder med sol både lørdag og søndag.

Fra søndag kveld til tirsdag morgen kommer en ny periode med sludd - og snøbyger. Med unntak av en dag, blir det oppholdsvær og en god del sol resten av 15 dagersperioden.

LES OGSÅ: Kong Harald besøkte områder rammet av flom

LES OGSÅ: 2017 kan bli blant de tre varmeste årene som er dokumentert

Kuldegrader døgnet rundt fra midt i neste uke

Mot slutten av blir det kuldegrader døgnet rundt også i lavlandet med sju-åtte minusgrader om natten på det kaldeste, og 15 til 20 minusgrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Dødstallene stiger etter tyfonen Damrey i Vietnam

LES OGSÅ: Tusener evakuert fra monsunregn og flom i Sør-India

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 15. november er usikre):

Onsdag 8. november: Sørlig bris, sørvestlig frisk bris utsatte steder på kysten. Litt spredt regn. Fra sent om ettermiddagen sørøstlig bris, sørvestlig liten til stiv kuling utsatte steder på kysten. Stort sett oppholdsvær. 0 - 10 grader.

Fjellet i Sør-Trøndelag : Sørlig bris opp liten kuling utsatte steder, om kvelden økende til sterk kuling, liten storm i vest. Litt snø, vesentlig i vestlige områder.

Torsdag 9. november: Sørlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder og på kysten. Litt spredt regn. Fra om morgenen sørvestlig sterk kuling på kysten, forbigående liten storm. Om kvelden vestlig stiv kuling. Regn, senere regnbyger. Nedbør som snø 500-800 meter, senere 300-600 meter. Om kvelden utrygt for torden på kysten. 1 - 10 grader.

Fjellet i Sør-Trøndelag : Sørvestlig kuling, liten og til dels full storm utsatte steder. Snø, mest i vest. Utover dagen dreining til vestlig sterk kuling utsatte steder. Lettere vær i østlige områder, ellers snøbyger.

Fredag 10. november: Sørlig bris, på kysten sørvestlig stiv kuling, om ettermiddagen forbigående mindre vind. Sludd- eller snøbyger, på kysten regnbyger. Lite nedbør i indre strøk av Trøndelag. Kaldere. - 3 til + 6 grader.

Lørdag 11. november: Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kaldere, særlig på dagtid. - 4 til + 3 grader.

Søndag 12. november: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 4 grader.

Mandag 13. november: Vestlig bris. Sluddbyger. Perioder med sol. - 2 til + 6 grader.

Tirsdag 14. november: Sørlig vind. Skyet. - 3 til + 4 grader.

Onsdag 15. november: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 6 grader.

Torsdag 16. november: Sørvestlig vind. Skyet. - 2 til + 5 grader.

Fredag 17. november: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 5 grader.

Lørdag 18. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 3 grader.

Søndag 19. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 2 grader.

Mandag 20. november: For det meste pent vær. - 7 til + 1 grad.

Tirsdag 21. november: Snø. - 8 til - 3 grader.

Onsdag 22. november: For det meste pent vær. Litt stigende temperatur. - 7 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: - Jordskjelvet på Vestlandet største skjelv i Norge på over ti år

LES OGSÅ: Sterk vind stanset Tom Cruise – tirsdagens innspilling avlyst

LES OGSÅ: Været satte stopper for Trumps «overraskelsesbesøk»