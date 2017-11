Nå kommer vinterens første kuldeperiode til Trøndelag - og den kan bli langvarig

Skolen åpner for seint og stenger for tidlig

Saken oppdateres.

Med unntak av indre strøk, har det vært få kalde dager i landsdelen så langt i høst. At det knapt har vært kuldegrader når kalenderen viser midt i november, er svært uvanlig.

Årsaken er at store deler av Norge i hele høst har ligget sør for jetstrømmen i en sone med milde luftmasser.

To frostnetter i høst i Trondheim

I Trondheim har det bare vært to frostnetter per 16. november. Det er tangering av rekorden fra 1961.

En sørgående jetstrøm betyr overgang til langt kaldere vær enn det landsdelen har hatt så langt i høst.

Kuldegrader om nettene fra lørdag

Fra lørdag blir det kuldegrader om nettene og så vidt over null grader på dagtid også i lavlandet. Går det slik varslene viser, blir det seks-sju minusgrader i lavlandet i helgen og rundt 15 kuldegrader i indre strøk.

Ut over i neste uke synker temperaturen ytterligere noen grader. Da blir det ned i 10 minusgrader om natten i lavlandet og rundt 20 kuldegrader i indre strøk.

Langvarig kuldeperiode

Kulden er ikke et blaff. Prognosene viser at kulden har kommet for å bli. Varslene viser at kulden fortsetter inn i neste uke og ut november.

Månedsvarselet for desember fra amerikanske Accu Weather viser uten unntak minusgrader i lavlandet hver natt i hele måneden.

Tørt og snøfritt siste del av november

Overgangen til kaldere vær fra lørdag betyr også en midlertidig stopp for nedbøren.

De neste to dagene er det litt regn og sludd, som snø i høyden, i prognosene torsdag kveld og enkelte sludd- og regnbyger, for det meste på kysten, fredag.

Fra lørdag går landsdelen inn i en periode med flere nedbørfrie dager på rad. Da er det ingen nedbør i varslene før neste helg.

5 - 15 millimeter nedbør neste helg

Prognosene for neste helg viser mellom 5 og 15 millimeter nedbør hvor mesteparten av nedbør kommer som hagl.

Kraftig vind på kysten torsdag og fredag

Etter to dager med til dels kraftig vind på kysten, opp i stiv sørøstlig kuling torsdag og stiv til sterk kuling mellom sør og sørvest fredag, blir det rolige vindforhold fra lørdag.

Et høytrykk over Skandinavia gir fra søndag vinder mellom sørøst og nordøst, en værsituasjon som stener lavtrykkene fra Norskehavet ute.

Sol i helgen, gråvær neste uke

I helgen er det gode muligheter for perioder med sol. Særlig lørdag blir det lange solperioder.

Gråvær hele neste uke

Det gjelder å nyte solværet. Neste uke preges av gråvær. Stemmer varslene, blir det ikke gløtt av sola igjen før over neste helg. 15 dagersvarselet avsluttes med sol tre av fire dager.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 23. november er usikre):

Torsdag 16. november: Skiftende bris, om formiddagen økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder, om kvelden dreiende sørvest. Oppholdsvær, etter hvert litt regn og sludd, snø i høyden. 0 - 6 grader.

Fredag 17. november: Sørlig og sørvestlig bris, stiv og til dels sterk kuling langs kysten. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger i ytre strøk. Snøbyger over 300-500 meter. I indre strøk oppholdsvær. - 2 til + 5 grader.

Lørdag 18. november: Sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, fra om formiddagen sørøstlig frisk bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Kaldere, særlig om natten. - 6 til + 4 grader.

Søndag 19. november: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt lavere temperatur. - 7 til + 2 grader.

Mandag 20. november: Nordøstlig vind. Skyet. - 8 til 0 grader.

Tirsdag 21. november: Øst-nordøstlig vind. Skyet. - 8 til + 1 grad.

Onsdag 22. november: Sørøstlig bris. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 10 til - 4 grader.

Torsdag 23. november: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Betydelig mildere, særlig på dagtid. - 7 til + 4 grader.

Fredag 24. november: Sørøstlig vind. Skyet. - 4

til + 6 grader.

Lørdag 25. november: Litt regn om ettermiddagen. - 2 til + 5 grader.

Søndag 26. november: Litt sludd om morgenen. - 4 til + 3 grader.

Mandag 27. november: For det meste skyet. Litt sol. - 4 til + 2 grader.

Tirsdag 28. november: For det meste skyet. Litt sol. - 6 til + 3 grader.

Onsdag 29. november: Overskyet. - 6 til + 3 grader.

Torsdag 30. november: For det meste pent vær. - 6 til + 1 grad.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

