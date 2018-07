Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

Her kunne Molde røket mot et lag som trener to kvelder i uka

«Det sies man aldri bytter favorittlag, men gjør et unntak i dag», skriver broren til den tidligere Rosenborg-treneren, Kevin Ingebrigtsen, på Twitter.

Publikum mener det er et rart tidspunkt

På Twitter og blant fansen til RBK på Facebook svinger følelsene.

«Kall meg gjerne uvitende, men overrasker meg hvis det er det sportslige Kåre røk på», tvitrer Roar Dalmo Moltubak, journalist i TV2.

«The timing of this firing is odd. Just two weeks until RBK play Celtic in their UCL qualification tie, will they have someone installed as new manager before then??», tvitrer Ben Wells i Fotballradar.com.

«Riktig å sparke Kåre, men litt feil tidspunkt. Skulle vært gjort før sesongen!», skriver Thomas Bergseth.

«Hva skjer egentlig på RBK-brakka? RBK er to poeng bak serieleder Brann og fremdeles med i cupen .Trakk dessverre Celtic igjen i CL-kvalifiseringen, noe som ikke er treneren sin feil. Under en uke igjen til den første Celtic kampen, så får treneren sparken????», tvitrer Tommy André Otnes.

Frustrerte fans

På lagets Facebook-side koker det i frustrasjon:

«Det må nu i så fall være Kåre sin avgjørelse....hvis ikke er det jo helt sykt hvis han har fått sparken!!», skriver Harald Svorkmo.

«Trodde først det var en spøk?! Idiotisk avgjørelse å ta.... Styret vil ha tilbake det de hadde på 90 tallet, og det er ikke mulig.

Kåre har hjertet og sjela i RBK. Tatt hjem 3 av 3 seriegull, (kan se ut som det kunne blitt 4 av 4, men mista trua nå), og tatt to cupgull. Europagruppespill to av tre sesonger...

INGEN kan måle seg med Kåre!!

Fryktelig skuffet over denne avgjørelsen.........!

Ufattelig!!! Åsså nå, rett før en såpass viktig kamp??

Skjønn det den som kan.. Jeg kan det ikke!!», skriver Monica B. Vestli.

«Avansement i CL og 2.plass i serien, med fullt mulig å ta igjen Brann... WTF», skriver Tone Kari Vartdal.

Følelsesladde supportere

Språket er følelsesladd og mange av uttalelsene heftige. Noe Berly Lund Grønning kommenterer på:

«Det må da kunne gå an å vente til etter pressekonferansen med å uttale seg så bastant som folk gjør her - og med et språk så spekket av bannord at det bare er trist. Vi vet jo ikke hvorfor dette skjer. Det får vi vite om litt».

«Det eneste logiske er at Kåre mista garderoben, og da er det like greit å bytte "noen". Hadde helst sett at de solgte spilleren i stedet... Veldig synd for RBK», skriver Svein Tore Åsmul.