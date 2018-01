Verdens bestselgende elbil er av et merke du aldri har hørt om

Aldri hørt om Baic EC 180, sier du? Kanskje ikke så rart for denne kinesiske elbilen er på ingen måte et vanlig syn på norske veier. Likevel er den fjorårets mest solgt elbil. Selv mektige Tesla må gi tapt for denne finurlige lille kineseren.

På verdensbasis ble det solgt 1.2 millioner ladbare personbiler i 2017. 800,000 av disse er rene elbiler. Det opplyser evvolumes.com som er en database og statistikksamler for alt som har med ladbare biler å gjøre.

Enorm økning

Dette er en økning på hele 57 prosent sammenlignet med året før. Under begrepet ladbare personbiler regnes både hybridbiler og rene elbiler.

Og det er ikke elbil-elskende nordmenn som står for denne enorme veksten i elbilsalget. Det er i hovedsak Kina og Japan ( med drahjelp av en håndfull andre asiatiske land som Sør-Korea) som står for økningen. Nasjonalt så hadde salget av elbiler i Kina i fjor en eventyrlig vekst på 72 prosent.

Og det er også kineserne som står bak den bestselgende elbilen i fjor, Baic EC 180.

En kinesisk suksesshistorie

Baic er et statlig kinesisk selskap som holder til i Bejing. Fabrikken produserer både personbiler, busser, landbruksmaskiner og militære kjøretøy. Baic lager også Hyundai og Mercedes for det kinesiske markedet.

På andreplass på listen over bestselgende ladbare biler på global basis finner vi Tesla Model S. En bil som blir et stadig vanligere syn her til lands.

På tredjeplass ligger Nissan Leaf som fortsatt er som en folkefavoritt å regne her i Norge.

Her er topp ti listen over de bestselgende ladbare bilene i 2017:

(modellene merket med en stjerne er ikke tilgjengelig i Norge)

1. Baic EC 180 ( 72,191 solgte)*

2. Tesla Model S (55,449 solgte)

3. Nissa Leaf ( 52,778 solgte)

4. Toyota Prius PHEV (50,511 solgte)

5. Zhi Dou D2 EV ( 47,493 solgte)*

6. Tesla Model X (44,655 solgte)

7. BYD Song PHEV (30,510 solgte) *

8. Renault Zoe ( 28,994 solgte)

9. BMW i3 ( 27,077 solgte)

10. Chevrolet Bolt (25,835 solgte)*

For de som kanskje savner Opel Ampera-e på listen så kan vi opplyse at Chevrolet Bolt og Opel Ampera-e mer eller mindre er den samme bilen, men at Chevrolet-navnet brukes i USA.

Totalt så sto Norge for 4 prosent av det globale ebil-salget i 2017 og 5 prosent av det totale ladbare salget.