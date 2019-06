Vi tenkte det gikk greit å ha hunden løs, men så tok det litt av

Hunden vår er en skikkelig partyløve. Han elsker selskapeligheter. Forrige helgs sommerfest ble litt av en begivenhet. For Theo. Og han er trolig fortsatt overbevist om at alle gjestene kom utelukkende for å leke med ham. Det ble kastet pinner, og det vanket uante mengder av godbiter, fra alle hold. For en lykke. Men neste år, Theo, da må vi finne en annen løsning. Engelsksetter i fri dressur, sammen med feststemte folk med en viss promille, kan fort bli som en surrealistisk episode fra tv-serien «Neste sommer».