Her kan du reservere deg mot telefonselgere

Saken oppdateres.

Fra 1. januar fjernet Stortinget de smutthullene som fortsatt gjorde det mulig for telefonselgere å slippe gjennom reservasjonsretten. Nå blir det tøffere for virksomhetene.

Det nye regelverket finner du her.

- På grunn av mange lovbrudd og et høyt antall klager, var det behov for flere innstramminger - derav nye regler, sier Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukertilsynet til dinside.no.

Økende klagestorm

Grunnen til den nye innstrammingen er at Forbrukertilsynet i fjor mottok 1566 klager på telefonsalg. Dette var en økning på 35 prosent sammenlignet med 2016.

LES OGSÅ: Regjeringen vil stramme inn på telefonsalg

De nye reglene som har som hensikt å gjøre det enda vanskeligere for telefonselgere å invadere ditt privatliv, er allerede trådt i kraft. I hovedsak så dreier det seg om følgende tilføyninger:

Det er nå forbudt å drive telefonsalg fra et skjult nummer eller fra et nummer som ikke er søkbart i nummeropplysningstjenestene. Du skal med andre ord slippe å få opp meldingen «Dette nummeret brukes i forbindelse med telefonsalg» når du taster inn det oppringte nummeret i Gule sider, 1881 eller andre nummeropplysningstjenester.

Det er nå forbudt å hente inn tillatelse for telefonsalg for flere næringsdrivende samtidig. Dette gjelder typisk om privatpersonen har vært med i en undersøkelse eller konkurranse på internett.

Også hva frivillige organisasjoner gjelder, så er reglene strammere. Slike organisasjoner kan ikke lenger sende ut oppfordringer til økonomisk støtte. Dette betyr i klartekst at det ikke lenger er mulig å sende deg ferdig utfylt giroer med navn, beløp, KID-nummer og betalingsfrister.

Tøffere tiltak mot syndere

Forbrukertilsynet melder at de nå har fått muligheten til å følge opp lovbrudd både raskere og mer effektivt enn tidligere. Dette gjerne i form av overtredelsesgebyrer eller forbudsvedtak kombinert med tvangsmulkt.

Statistikken fra Brønnøysundregisteret viser at over to millioner nordmenn er reservert mot telefonsalg.

Slik reserverer du deg:

1. Gå til Brønnøysundregisterets nettsider ( direktelink til reservasjon mot telefonsalg her).

2. Logg på med din Bank ID

3. Kryss ut de boksene som er aktuelle for de tjenestene du kan reservere deg mot.

NB! Du kan også bruke denne tjenesten til å sjekke hvilke typer tjenester du allerede er reservert mot og / eller gjøre forandringer.