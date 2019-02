Libero tilbakekaller våtservietter for babyer

Fremmer forslag om gratis idrettstilbud for barn og unge: – Vil gjøre det enklere for flere å delta

Våtserviettene Libero Touch Wet Wipes tilbakekalles med umiddelbar virkning. Det melder bleiemerkets selskap Essity i en pressemelding.

Årsaken er at produktene har et forhøyet nivå av bakterier.

- Tar dette veldig alvorlig

Tilbakekallingen gjelder alle produkter hos butikker, forbrukere og grossister.

- Det er ingenting som er viktigere enn et barns sikkerhet, og vi tar dette veldig alvorlig. I dag er det ingen indikasjon på helsefare, og vi har så langt ikke mottatt noen klager på produktet, men produktsikkerhet har høyeste prioritet for Essity og vi har derfor valgt og frivillig tilbakekalle alle våtservietter under merket Libero Touch mens vi utfører kvalitetskontroller, sier Jennie Andersson, som er ansvarlig for produktsikkerhet for Libero hos Essity.

- Ikke bruk

Forbrukere som har kjøpt prduktet blir bedt om å ikke bruke det.

De kan ta kontakt med libero.forbruker.kontakt@essity.com for å få informasjon om hva de skal gjøre.

Butikker som har Libero Touch våtservietter i sitt sortiment skal destruere disse produktene, står det i pressemeldingen.

