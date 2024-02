I fjor var det aller flest som ble kalt Olivia og Lucas/Lukas, viser den ferske navnestatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Det er første gang Olivia ligger helt på topp på landsstatistikken.

494 ble kalt Lucas/Lukas og 366 ble kalt Olivia i 2023. Lucas har ligget på listen i 17 år, mens Olivia har ligget på topplisten i ni år.

Emma ligger på en god annenplass, samme plassering som i 2022, mens Noah/Noa som lå på første i 2022 er nede på en annenplass.

Se topp-ti-listen litt lenger nede i saken. Se også listene over regionale forskjeller og søk i topp 50-oversikten.

Noen nykommere

Den nye listen viser noen forskjeller fra fjoråret, for jentene har Alma og Ada kommet med, og har dyttet ut Ingrid og Frida. For navnet Alma er det ifølge SSB en historisk debut, og aller første gang det er med på topplisten. Alma var ganske vanlig på begynnelsen av 1900-tallet.

For guttene er Elias, Casper og Teodor nye navn på topplisten, og de dyttet ut William, Filip og Aksel fra 2022.

En fellesnevner for de ti mest populære jentenavnene er at alle bortsett fra Sofie ender på bokstaven A.

– Dette er en trend vi har sett over mange år, at navn med vokaler og lite konsonanter øker i popularitet. Spesielt dette med A-endingene er en tydelig trend. I år ser vi enda tydeligere at toppnavnene for jentene nesten utelukkende ender på bokstaven A, sier Anders Sønstebø i pressemelding. Han er seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Topp ti jentenavn i 2023

Olivia Emma Ella Leah/Lea Sofie/Sophie Nora/Norah/Noora Sofia/Sophia Maja/Maia/Maya Alma Ada

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Topp ti guttenavn i 2023

Lucas/Lukas Noah/Noa Isak/Isac/Isaac Oliver Kasper/Casper Elias Emil Jakob/Jacob Oskar/Oscar Theodor/Teodor

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Dette er de mest brukte jente- og guttenavnene i hvert fylke i fjor: Vis mer ↓ OSLO: Jente: 1. Hennie 2. Eva 3. Sofia 4. Iben 5. Maja 6. Frida 7. Sara 8. Alma 9. Ada 10. Astrid Gutt: 1. Mohammed 2. Jacob 3. Theodor 4. Filip 5. Olav 6. Aksel 7. Lucas 8. Alfred 9. Gustav 10. Elias ROGALAND Jente: 1. Ella 2. Olivia 3. Emma 4. Mia 5. Sofie 6. Leah 7. Emilie 8. Hanna 9. Sara 10. Sofia Gutt: 1. Lucas 2. Oliver 3. Tobias 4. Magnus 5. Oscar 6. Elias 7. Johannes 8. Noah 9. Kasper 10. Theodor MØRE OG ROMSDAL Jente: 1. Leah 2. Ella 3. Emma 4. Olivia 5. Iben 6. Selma 7. Amalie 8. Mia 9. Sofie 10. Tuva Gutt: 1. Lucas 2. Isak 3. Olav 4. Johannes 5. Birk 6. Kasper 7. Liam 8. Mateo 9. Noah 10. William NORDLAND Jente: 1. Ella 2. Frida 3. Mathilde 4. Selma 5. Nora 6. Vilde 7. Ellinor 8. Ada 9. Astrid 10. Sofie Gutt: 1. Lucas 2. Kasper 3. Oliver 4. William 5. Elias 6. Ludvig 7. Matheo 8. Ulrik 9. Emil 10. Henrik VIKEN Jente: 1. Olivia 2. Emma 3. Nora 4. Leah 5. Leah 6. Maja 7. Sofie 8. Sofia 9. Alma 10. Ada Gutt: 1. Noah 2. Lucas 3. William 4. Kasper 5. Oliver 6. Oskar 7. Theodor 8. Jakob 9. Filip 10. Aksel VESTFOLD OG TELEMARK Jente: 1. Nora 2. Olivia 3. Sofie 4. Sofia 5. Emma 6. Ada 7. Leah 8. Frida 9. Alma 10. Selma Gutt: 1. Lucas 2. Noah 3. Emil 4. Oliver 5. Filip 6. Liam 7. Ludvig 8. William 9. Isak 10. Theodor INNLANDET Jente: 1. Aurora 2. Ingrid 3. Alma 4. Iben 5. Tiril 6. Amalie 7. Hedvig 8. Sofie 9. Selma 10. Ellinor Gutt: 1. Lucas 2. Even 3. Emil 4. Kasper 5. Isak 6. Henrik 7. Iver 8. Johannes 9. Elias 10. Oliver AGDER Jente: 1. Leah 2. Olivia 3. Ella 4. Sofie 5. Nora 6. Amalie 7. Emma 8. Hanna 9. Mie 10. Ada Gutt: 1. Isak 2. Liam 3. Lucas 4. Noah 5. William 6. Elias 7. Jakob 8. Tobias 9. Kasper 10. Oliver VESTLAND Jente: 1. Emma 2. Leah 3. Olivia 4. Ada 5. Maja 6. Sofia 7. Ana 8. Frida 9. Hedda 10. Ella Gutt: 1. Lucas 2. Elias 3. Johannes 4. Noah 5. Isak 6. Emil 7. Jakob 8. Oskar 9. Theodor 10. Ludvig TRØNDELAG Jente: 1. Hedda 2. Sofie 3. Nora 4. Emma 5. Maha 6. Ada 7. Alma 8. Aurora 9. Ella 10. Leah Gutt: 1. Isak 2. Lucas 3. Emil 4. Noah 5. Oliver 6. Kasper 7. Magnus 8. Johannes 9. Iver 10. Henrik TROMS OG FINNMARK Jente: 1. Ella 2. Alma 3. Leah 4. Aurora 5. Olivia 6. Sofie 7. Ada 8. Anna 9. Emilie 10. Selma Gutt: 1. Henrik 2. Isak 3. Lucas 4. Oskar 5. Johannes 6. Ulrik 7. Iver 8. Olav 9. Jakob 10. Kasper

Topp 50 jente- og guttenavn

Under kan du søke i topp 50 for å se på flere navn og sjekke om navnet du har eller navn i familien ligger på den listen og hvor mange som fikk navnet i 2023.