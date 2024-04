Gjennom ti episoder reiste vi gjennom Trøndelag, der Frode Eggen tok oss med på mer eller mindre kjente plasser, etterfulgt av et spørsmål.

Hver av de ni første oppgavene ga et løsningsord, og i den tiende oppgaven fikk du mulighet til å sette sammen et løsningsord basert på de ni første svarene.

Fulgte du med og fant svaret?

Det gjorde i alle fall Marit Horseng fra Verdal. Hun stakk av med hovedpremien.

- Det var trivelig. Jeg har prøvd å få det med meg hver dag gjennom påska, sier hun.

Horseng sier det var god variasjon på hvor vanskelig oppgavene var.

- Det var flere jeg måtte bryne meg litt på, og bruke nettet for å dobbeltsjekke og sondere litt. Det er litt artig, at det var oppgaver fra hele fylket og at man får bryne seg litt, sier den fornøyde vinneren.

Dette er fasiten:

I den første oppgaven var Frode i Vuddudalen, eller Vuddu Valley som det kalles. Der kjøpte han seg en hamburger med navnet Big Bopper. Fra dette ordet skulle du ta med deg en B.

I den andre oppgaven fortalte fra Frode fra Heimskringla, de norske kongesagaene skrevet av Snorre Sturlason. Kommunen Frode besøkte var hans hjemkommune, Melhus. Her var det bokstaven E som skulle inn i løsningsordet.

I den tredje oppgaven var det botanikk og musikk som var hintene. Frode hadde tatt turen til Ringve Musikkmuseum i Trondheim. Fra dette svaret var det bokstaven K som skulle tas med videre.

Den fjerde oppgaven bød på to revyartister fra en kommune som er kjent for nettopp dette. I tillegg var det hint fra kulturhuset og ei kirke. Svaret på oppgaven var Stjørdal, og her var det bokstaven S vi var ute etter i løsningsordet.

I den femte oppgaven fikk Frode for seg at han ville spille inn en western-film. Her var det kanskje vanskelig å finne hint om du ikke er lokalkjent. Men helt på slutten sier han at det er en syltetøyfabrikk på stedet, og da måtte svaret naturligvis være Røra. Da ble bokstaven Ø sendt til løsningsordet.

I den sjette oppgaven fikk vi stifte bekjentskap med en verdensvant herre ved navn Christian, som har satt solid fotavtrykk i Orkland, blant annet på Bårdshaug herregård, med en egen jernbane og en egen paviljong. Christian heter Thams til etternavn, og her var vi ute etter bokstaven M.

I den sjuende oppgaven var det bedriftsbesøk på trappene, for Frode pleier å reise rundt og besøke pukkverk sammen med familien. Barna er så glade i å kaste stein på hverandre. Bedriften han besøkte var Oppdal sten, og de er kjente for sin skifer. Her var det bokstaven S som skulle til løsningsordet.

Det var ikke besøk på en lokal radiostasjon i oppgave åtte, men et besøk i en bunker fra 2. verdenskrig. Frode fikk se på den «topphemmelige» kanonen, med utsikt mot Hitra. Plassen vi skulle frem til var Hemnskjela og bokstaven til løsningsordet var K.