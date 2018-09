Foreslår å straffe barn under 15 år med fotlenke

Saken oppdateres.

Hvis forslaget fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) får gjennomslag, betyr det at barn under 15 år kan straffes med fotlenke, melder Fri Fagbevegelse.

I sommer gikk Oslo-politiet ut i Dagbladet og fortalte at unge kriminelle under 15 år står bak grov vold, narkotikakriminalitet og ran. Erfarne politifolk, blant andre Geir Tveit, leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, ønsket seg ungdomsfengsel for å håndtere ekstreme tilfeller av ungdomskriminalitet.

Knut Are Svenkerud, leder i KY, tar i et forslag sendt til Justisdepartementet i stedet til orde for at unge kriminelle kan bruke fotlenke.

– Elektronisk kontroll som et forebyggende tiltak vil være mindre inngripende, samtidig som det vil gi en større sannsynlighet for å lykkes enn ved å plassere mindreårige i en lukket institusjon eller fengsel, sier Svenkerud.

«Personer som bærer elektronisk kontroll med GPS vil sannsynligvis ikke være velkommen til å delta i gjengaktiviteter», skriver KY-lederen i forslaget.

KY har ikke tatt stilling til en nedre aldersgrense, men de åpner opp for at barn under 15 år kan straffes med elektronisk kontroll. De mener det må være opp til domstolene å bestemme om barn skal sone med fotlenke.