Bønder vil ha regjering med Ap, Sp og KrF

KrF-er i sterk tvil: - Alle frir eller kjefter på oss nå

I målingen som sentrum/venstre-tankesmia Agenda har tatt opp tidligere i oktober, svarer 56 prosent av de spurte at de mener KrF bør velge en regjeringskonstellasjon sammen med Ap og Sp, skriver Nationen.

Mens 18 prosent av de spurte foretrekker en konstellasjon med Høyre, Frp, Venstre og KrF, svarer 26 prosent «vet ikke».

– Det kan jo ligge et ønske om regjeringsskifte. Samtidig er det verdt å merke seg at KrF vil være et viktig parti for distrikts- og landbrukspolitikken uansett om de går til høyresiden eller venstresiden, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.