Dette er bandets første samlealbum siden «Schlägers» i 2001. Og mens «Schlägers» var «greatest hits», er dette mer «odds & sods», for å holde oss til engelsk popterminologi. Her har bandet samlet låter du ikke vil ha om du kun har investert i bandets studioalbum. Her profilerte singler til låter gjemt bort på et støttealbum for Tyrili.