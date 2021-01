Trondheimsbedrift ønsker å kjøpe bedrift for 150 mill. kroner

– OL skal være bevis for menneskehetens seier over viruset

Det opplyser Norbit i en børsmelding mandag morgen. Norbit vil ikke opplyse hvilken bedrift de vurderer å kjøpe, hva den heter eller hvilket land den holder til i. I meldingen blir det imidlertid opplyst at den andre bedriften har virksomhet som er svært interessant for Norbit, et teknologiområde som kalles ITS, der det utvikles teknologiske løsninger for veitrafikksystemer.

Trådløs avlesning

Norbit er underleverandør av et system som gjør det mulig for veimyndigheter i europeiske land å trådløst kunne lese av informasjon om kjøre- og hviletid i tyngre kjøretøy. Det er blitt obligatorisk for nye lastebiler å ha utstyr for trådløs avlesning, og Norbit leverer til Europas største produsent av denne typen trafikkinformasjonssystemer.

Eksklusive forhandlinger

I børsmeldingen som ble sendt ut mandag formiddag gir Norbit ikke informasjon om hva slags systemer som utvikles av bedriften de vurderer å kjøpe. Det skal være snakk om eksklusive forhandlinger, i betydningen at Norbit er den eneste som er i forhandlinger om oppkjøp av bedriften. Norbit opplyser at bedriften de vurderer å kjøpe skal ha blitt verdsatt til 14,5 millioner euro, som tilsvarer vel 150 millioner norske kroner. Da Norbit ble børsnotert i 2019, ble teknologibedriften verdsatt til mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner. Basert på de siste kursene, blir Norbit nå verdsatt til knapt én milliad kroner.

Enige om prisen

Selv om Norbit ikke opplyser navn på virksomheten de vurderer å kjøpe, viser meldingen at forhandlingene har kommet langt. Verdsettelsen på 150 millioner kroner er basert på at partene allerede er enige om prisen. I børsmeldingen heter det videre at bedriften har en sterk posisjon i sitt hjemmemarked, har flere tusen kunder og utvikler systemer for sporing av kjøretøy og andre objekter.

Skal belyses

I meldingen heter det videre at partene tar sikte på å bli ferdige med kjøpsforhandlingene i løpet av første kvartal 2021, det vil si senest 31. mars. Det skal nå gjennomføres en såkalt due diligence, som kan sammenlignes med en takstrapport for boliger, der alle detaljer om virksomheten skal belyses.

Har kjøpt flere

Norbit har vokst blant annet basert på oppkjøp. For noen år siden kjøpte Norbit nabobedriften der de holder til i Stiklestadveien, mellom Nyhavna og Lilleby. For noen dager siden ble det kjent at Norbit er blitt kåret til en av de mest innovative små og mellomstore børsnoterte bedriftene i Europa, i en kåring av EU-kommisjonene og europeiske aksjebørser.

Norbit har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og på Røros, og har kontorer 14 steder rundt i verden.