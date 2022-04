AtB tilbyr russen fordeler på bussen

Herjet for Rosenborg i eliten - nå kommer han «hjem» til Nidaros

Saken oppdateres.

Avgangselever i videregående skole kan reise fritt med AtBs kollektivtilbud gjennom russetida om de kjøper et eget Russbuss-armbånd til 150 kroner.

Tilbudet er tilbake etter to års opphold på grunn av koronapandemien.

– Tilbudet gir avgangselevene en trygg og rimelig måte å komme seg fra A til B på i russetiden. Russbuss gjelder for all kollektivtrafikk administrert av AtB i hele Trøndelag, sier direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal i en pressemelding.

Tilbudet gjelder både buss, inkludert nattbuss, trikk, båt og fleksibel transport, ifølge AtB.

Opsal opplyser at de har fått omtrent 1000 bestillinger på Russbuss-armbåndene i år. Det er på samme nivå som tidligere år. Tilbudet er finansiert av Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

