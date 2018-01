- Jeg tror ikke Erlend Elias vet hva han har begitt seg ut på

Saken oppdateres.

- Det er en pen og idyllisk gård, jeg kunne tenke meg å kjøpe den, legge inn vann og strøm og være her innimellom, sa den første storbonden i andre sesong av Farmen kjendis på TV2, mandag kveld. i

Testosteron og angst

Ute på tunet var tidligere håndballspiller Frank Løke kjapp med å vise krefter over hoggstabben. Han slo vedkubber så flisa føyk.

- Jeg håper vi får harde, ordentlige oppdrag. Jeg ønsker ikke leirskoleopplegg, sa han senere.

- Frank er som en forvokst tenåring, full av testosteron og markeringsiver. Det er litt sånn rett tilbake til ungdomsskolen, sa make-up artisten Erlend Elias, en smule angstfull.

- Hvis jeg ikke blir storbonde, kommer jeg fort til å få hjemlengsel. Da varer ikke jeg lenge her inne, mente han.

Da gjengen var samlet til første valg, endte det likt mellom kandidatene Frank og Erlend Elias, men make-up artisen ble reddet av det lengste strået, bokstavelig talt.

- Jeg ba til englene og gud, sa Erlend Elias og valgte tidligere skuespiller Lene Elise Bergum og jegertvilling Johanne Thybo Hansen som hjelpere opp i storbondehuset.

Dette skrev vi etter et besøk hjemme hos Inga Berit i 2008: - Reality-bonde Inga Berit Lein mener folk må passe seg for å ha for mye nips i huset.

Rett i rutinen

Inga Berit Lein er eneste trønder og ble kjendis etter at hun jaktet på kjærligheten i 2004.

- Det første jeg gjør om morgenen er å gi alle dyra mat. Så varmer jeg vann til å vaske jurene, og deretter er det melking, sa Inga Berit og ga de mindre rutinerte bøndene førstehjelp på det området.

- Det er viktig å komme i gang i rett tid, slik at vi får gjort alle arbeidsoppgavene og kan få en rolig kveld. Jeg er ikke så sikker på at alle skjønner hvor viktig det er å få unna morgenstellet, sa Inga Berit.

På Farmen er hun den eneste med kunnskap og erfaring fra gårdsdrift, og blir trolig en sterk utfordrer og trussel for de andre deltakerne.

Krevende oppdrag

- Dere skal bygge ut og gjøre ferdig en flåteferge. Det må også smis øyekroker til ferga, slik at man kan dra den over bukta med tau. Dernest skal grisebingen deles i to med et nytt gjerde, sa mentor bestemt.

- 17. mai kommer toget med alle barna hit, supplerte mentors kone. Det er to dager til, og dere skal gjøre gården klar og bake 50 boller, åtte børd og det skal også lages smør. Og så må tunet pyntes, avsluttet hun.

Erlend Elias så en smule overveldet ut.

- Vil du spørre om noe før vi forlater gården, undret mentor.

- Ja. Er dere sikker på at vi har bare én uke, spurte storbonden.

- Ja!

- Jeg har mest lyst til å tenne på hele gården og ro til Sverige, utbrøt storbonden etter at mentor med kone forsvant.

Kalving første døgn

Allerede i første uke ble deltakerne stil på en stor prøvelse. Ei ku skulle kalve. Alle var til stede i fjøset, og bortsett fra Inga Berit som tok styringen og forklarte og hjalp kua til fødsel, var det en stille og spent stemning i fjøset. Lettelsen var stor da kalven til slutt lå på halmen ved siden av kua.

- Liv og død, det er fødsel. Det er enorme smerter. For meg var det sterkt, majesteisk og fantastisk å være med på dette, sa en sterkt berørt Aune Sand da alt var over.

Storbonde uten peiling

- Jeg tror ikke Erlend Elias vet hva han har begitt seg ut på. Det er mye arbeid for å holde gården i gang, og på toppen kommer et krevende ukesoppdrag. Det sa Inga Berit da hun fikk vite hva ukesoppdraget gikk ut på.

Allerede etter første dag, var flere av deltakerne rimelig slitne etter innsatsen. Og hvordan går det mellom Frank og Erlend Elias etter hvert.

Det kan bli en spennende vår.

Og for dere som ikke kjenner igjen kjendisene:

Inga Berit Lein (36), bonde. Mest kjent for bonde-sjekking på tv og at hun ikke traff i jakten på kjærligheten. Så giftet hun seg med en sambygding og skilte seg fra han igjen. Ryktene sier at hun nå har funnet kjærligheten på andre siden av sitt eget jorde. Hun er ikke så kjent for dagtilbudet for demente som hun har vært vertskap for hjemme på Lein Vestre.

Aune Sand (51), kunstner. Først kjent for filmen «Dis», siden for boka «Jordbærmus», men kanskje mest kjent for å være lillebror og ektemann. Ikke så godt kjent for å lykkes.

Lene Elise Bergum (45), tidligere skuespiller og selger. Kjent for en rolle tidlig i «Hotell Cæsar», ikke så kjent for sin rolle i filmen «Hodet over vannet», som Morten Abel er mer kjent for.

Dennis Vareide (27), Youtuber. Kjent fra «Prebz og Dennis» på Youtube og sommerunderholdning på TV2. Ikke så godt kjent for å badet sin makker Preben Fjell i et kar med snack-sjokoladen Smash. Han er litt bedre kjent for at de filmet det og fikk masse likes.

Erlend Elias Bragstad (27), moteekspert og konferansier. Kjent som frittalende same fra en rekke tv-programmer. Ikke så kjent for sin speakerrolle, i pels, på catwalken i Trondheim under Tråante 2017.

Maiken Wahlstrøm Nilssen (26), modell. Kjent fra Top Model. Til Se og Hør sa hun at hun ikke hadde noe problem med å kaste klærne foran «Top Model»-kameraene. Ikke så kjent kanskje, men de som kjenner henne sier at hun er et fyrverkeri med fullt trøkk hele tida og at hun passer bra på tv.

Stian Sandø (25), programleder og grunder. Kjent fra Newton i NRK hvor han er alle barns store helt og en dyktig formidler inn i naturvitenskapens verden. Ikke så kjent for appen «Flare» som skal redde deg ut av krise.

Martine Ek Hagen (26), langrennsløper. Hun tok sin første pallplass i verdenscupen da hun ble nummer to under 15 km med skibytte 25. januar 2015 i Rybinsk i Russland. Ikke så kjent for å være tremenning og barndomsvenninne av Heidi Weng.

Frank Løke (37), tidligere landslagspiller i håndball. Kjent for 167 landskamper for Norge og for å være broren til Heidi Løke. Ikke så kjent for sin nye karriere som ultraløper, en idrettsgren som ikke er så godt kjent.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen (35), artist. Kjent for å skulle danse på tv, samt pinlige situasjoner i Paradise Hotel og Robinson på TV3. Også for MGP-låta «En godt stekt pizza». Ikke så godt kjent for russelåta som gjentar disse frasene og bare disse: «Du er deilig, du er spretten, du er russ 2013. Du er horny, du er pretty, du er født i fire og nitti. For vi er russ 2013, her kommer russen».

Johanne Thybo Hansen (26), jakt og opplevelseguide. Kjent fra programmet «Jegertvillingene» på TV Norge. Sist kjent for å ha vært sammen med og slått opp med en ikke så kjent Hotell Cæsar-skuespiller.

Kristine Thybo Hansen (26), daglig leder i Haill og Knaill. Kjent som den andre jegertvillingen på tv. Det er ikke så godt kjent at det var hun som sørget mest over å måtte avlive tvillingenes hund, Sarafjellets Anfield Road, etter at den falt ned et stup og ble lam. Irsk setteren er forøvrig bedre kjent som «Ready». Det var ei tispe.