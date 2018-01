- Snu dere og prat med den bak dere

Her er byens nye tumleplass for skøyteglade

Til mye latter i salen oppfordret Pernille Sørensen til småprat mellom benkeradene. Det gikk tydeligvis bedre å prate med personen ved siden av seg enn personen bak seg. Vi er midt i Adresseavisens og TSO, Trondheim Symfoniorkesters nyttårskonsert.

Åååååh! sa det i salen da kveldens konferansier, Pernille Sørensen, ble offentliggjort. Hun hadde kledd seg i hvitt og svartmønstrete skjørt og gallajoggesko med glitter. Det så praktisk ut når hun sprang og smådanset på scenen.

Hemmelig program

Programmet for kveldens konsert var som alltid hemmelig. Adresseavisen og Trondheim Symfoniorkester, TSO, er arrangør for denne årvisse konserten i Olavshallen.

Det eneste som ikke var hemmelig før konserten, var at det skulle deles ut tre priser.

Christian Berge ble kåret til Årets trønder 2017

Nidarosdomens jentekor fikk Liv Ullmann-prisen på 100 000 kroner

Musikkstipendet på 40 000 kroner gikk til Jo Sverre Sande. Han takket for prisen med å synge «Ka om».

TSO startet konserten med Norsk kunstnerkarneval av Johan Svendsen. Deretter spilte orkesteret Sabeldans av Aram Khachathurian.

«En konsertopplevelse i særklasse» skriver TSO på sine nettsider og lovet energisk, følelsesladet, sjarmerende og boblende musikk.

Mingling først

Men først var det mingling for de spesielt inviterte. Blant mediefolk og finanselite, fant vi også to spente nominerte til Årets trønder: Marit Heldal og Bent Sæther fra Motorpsycho. Bent Sæther sa på forhånd at han gledde seg mest til å høre symfoniorkesteret. Marit Heldal var nominert for innsatsen sin for flyktningbarn i Hellas. Hun var overbevist på forhånd om at hun ikke nådde opp i den skarpe konkurransen.

