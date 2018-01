Maiken ble storbonde, men føler seg som en barnehagetante

På denne metrobusstasjonen må du gå 800 meter for å få kjøpt en bussbillett kontant

Ved denne filmfestivalen er to av tre filmskapere kvinner

EM-håpet lever for håndballgutta

Samvittigheten tar over livet til Ida i «Kald Mandag»

Namdalingen Lene vant stor svenske filmpris for hovedrolle

Trøndersk skuespiller vant svensk pris for beste kvinnelige hovedrolle i «Sameblod»

Saken oppdateres.

Deltakerne har nå vært på gården i tre uker og er over halvveis i Farmen-eventyret. Erlend Elias trakk seg og Inga Berit Lein fra Verdal vant tidenes lengste tautrekking i søndagens episode. Mandag ble Maiken valgt som storbonde og oppdraget denne gang gikk ut på å gjøre ferdig bryggehuset, legge nytt tak på ishuset, og lage en Ola-bil.

Karameller til barnehjemmet

I tillegg ble gjengen invitert i barnebursdag ved barnehjemmet, og må lage karameller, kjærlighet på pinne og rabarbrasaft til selskapet. Mye jobb, med andre ord.

Kul utfordring

- Jeg blir litt sliten av å passe på hele tiden, og jeg må gå rundt som en barnehagetante, sa Maiken etter første runde med å lede gjengen. Men til tross for at hun måtte mase litt på enkelte av gutta, syntes hun det var en kul utfordring, og fikk god støtte av Inga Berit for måten hun håndterte oppdraget på.

- Jeg tror ikke helt jeg klarer å lede meg inn i Storbonderollen, men det er jo artig å lede en stor gruppe full av sterke personligheter, sa Maiken.

Neste episode av Farmen kjendis kommer onsdag 24. januar kl., 20.00.

