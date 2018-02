Blåser opp til jubileumsfest

Denne hendelsen over Nordpolen i helgen gir et betydelig værskifte i Norge neste uke

OL-følelsen daler ut over i «OL-kveld» og jeg får følelsen av å være med på et dårlig nachspiel

- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt

Saken oppdateres.

Det kan ikke stemme, vil noen si. Vi hadde ikke luftforsvar for 200 år siden. Sant nok.

Trommer på slagmarken

Vi må se til hæren og infanteriet for å finne opprinnelsen til korpset, men røttene tar oss helt tilbake til 1600-tallet og de militære trommeslagerne på slagmarken. Til den gang trommene fungerte som kommunikasjonsmiddel. Trommeslagere fantes i alle avdelinger, og i løpet av 1700-tallet hadde infanteriet fått trommer og fløyter, mens kavaleriet hadde trompeter og pauker. Ett hundreår senere ble to ensembler på til sammen 20 musikere fra infanteriregimentets stab i Trondhjem slått sammen til - Trondhjemske brigades musikkorps.

Dette korpset var kjernen i det profesjonelle musikklivet i Trondheim i 130 år, med paviljongkonserter og andre utekonserter året rundt, en tradsisjon som også dagens korps delvis praktiserer. Korpset sørget for at byen hadde kompetente musikere til kinoorkester, teaterorkester og symfoniorkesterets begynnelse. I 1916 ble korpset omdøpt til 5. divisjons musikkorps, og i 1953 til Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag, eller Divisjonsmusikken på folkemunne.

Det siste hamskiftet

Divisjonsmusikken har i alle år ledet an i byens 17. mai-tog - en tradisjon som stammer fra midten av 1800-tallet. I 2005 kom Ole Edvard Antonsen inn som ny sjefsdirigent, og 17. mai påfølgende år var de infanterigrønne uniformene byttet ut med luftforsvarets blå, og korpset hadde byttet navn til Luftforsvarets musikkorps, LMK.

- Det var et naturlig og riktig skifte, med Luftforsvaret som er så sterkt representert i Trøndelag, mener verdens beste korpsmusiker. Han var sjefsdirigent for korpset fra 2006-2010, og nå er han tilbake som solist under jubileumskonserten.

LMK holder til på Byscenen, og har ca 150 musikalske oppdrag i løpet av et år. Historikken er lang, og utviklingen har vært stor. I dag består orkesteret av 28 musikere, en enslig instruktør har fått en hel stab rundt seg og kvaliteten på musikerne tåler ikke sammenligning med tidligere tider. Det er lenge siden orkesteret baserte rekrutteringen på intern opplæring. LMK har musikere av høy kvalitet, med høyere utdanning, og alle er ansatt i helstillinger. Underveis har også kvinner fått adgang, og de utgjør i dag 40 prosent av de ansatte.

Mer enn marsjer

- Det handler om mer enn å spille marsjer. Under min dirigentperiode gjorde vi for eksempel stand-up konserter med Åsleik Engmark, «Lufta er for alle», basert på historien til Luftforsvaret. Det var banebrytende, men ble godt tatt imot, sier Antonsen og legger til; - Sosiale medier og digitaliseringen gjør at nærmest alt finnes på nett eller på youtube. Jeg tror korpset er viktig for å gi både barn og voksne et musikktilbud det svinger av som er live, som skjer her og nå.

- Vi spiller fortsatt konserter i paviljongene, men utekonsertene begrenser seg til sommerhalvåret. I stedet reiser vi rundt i distriktet til de ulike kommunene og møter både småfolk, ungdommer og eldre. Vi møter folkene og yter service på en helt annen måte enn før, forteller musikkaptein Mikal Engen, som skriver jubileumsskriftet til korpset.

Eldst i Trøndelag

- Vi er den eldste kulturinstitusjonen i Trøndelag. Orkesteret har vært nedleggingstruet flere ganger, siste gang i 2016. Da fylte vi Trondheim torg med støttespillere, lokalt og nasjonalt, og fikk også full støtte fra politikerne i Trondheim, sier produsent Ingunn Moslet.

LMK mottok Trondheim kommunes kulturpris i 2015.

- 200 år er lang tid, og det er vanskelig å si noe om hva de neste 200 år bringer. Men Luftforsvarets musikkorps har vist seg å være tilpasningsdyktig. Det påvirkes av det samfunnet det lever i, men bærer også med seg historie og tradisjon. Derfor vil det alltid være gjenkjennbart, sier musikkaptein Engen.

LES OGSÅ: - Prudence var drømmen som gikk i oppfyllelse OG

Aldri har en Marvel-film hørtes og sett stiligere ut enn «Black Panter»