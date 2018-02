Saken oppdateres.

Det ble klart at kunstneren fikk prisen tidligere denne måneden, men den formelle utdelingen fant sted i pausen under konserten med Trondheim symfoniorkester i Olavshallen torsdag.

- Jeg er veldig glad for prisen. Da jeg skulle sette meg ned å skrive første setning, så ble det slik: Dette ville min mor likt, sa Bleken i sin takketale

Han beskrev sin mor som inspirerende og støttende, før han avsluttet med å takke Trondheim kommune.

89-åringen fikk stående applaus fra en nesten fullsatt sal i Olavshallen.

Ingen demper på meningene

- Det betyr at folk setter pris på at det er gjort en innsats. At de ikke går ut fra at det er en selvfølge at det gjøres, men også takker for at det er blitt gjort. Det er det viktigste - å bli verdsatt for det en gjør, sa Bleken til Adresseavisen da det ble kjent at han ville få prisen.

Da la han til at prisen ikke får ham til å føle noen forpliktelse til å fremsnakke Trondheim. Han er kjent for tydelige meninger om fødebyen, og er ikke redd for å fremme flengende kritikk.

- Jeg tror ikke noen kan vente at en snakker ekstra pent om byen på grunn av en pris. På den annen side er det ingenting som mer kvelende enn omfavnelse, så vi får se, sa 89-åringen med et smil.

Eggen og Bleken

Bleken får prisen for «sitt fremragende og banebrytende kunstneriske arbeid og for sitt sterke og uredde samfunnsengasjement, uttrykt gjennom kunst, skrift og tale», heter det i begrunnelsen fra formannskapet i Trondheim kommune.

Prisen består av diplom og en gave på 100 000 kroner.

Trondheim bys hederspris skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning. Trenerlegenden Nils Arne Eggen var den første som fikk prisen Trondheim bys hederspris i fjor.